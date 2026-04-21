Antoine Fuqua cuestiona las acusaciones de pederastia contra Michael Jackson:"La gente hace cosas miserables por dinero"

Antoine Fuqua cuestiona las acusaciones de pederastia contra Michael Jackson - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

Este miércoles 22 de abril llega a los cines Michael, el biopic del Rey del Pop protagonizado por su sobrino, Jaafar Jackson, y dirigido por Antoine Fuqua. El cineasta ha abordado la reestructuración que atravesó la película, que invirtió hasta 15 millones de dólares en rehacer su enfoque narrativo por un obstáculo legal que obligó a eliminar cualquier referencia a Jordan Chandler, el menor cuya denuncia por presuntos abusos sexuales en 1993 ocupaba una parte esencial del relato. Unas modificaciones que Fuqua ha aprovechado para poner en duda parte de las acusaciones de pederastia presentadas durante años contra Michael Jackson.

"Cuando oigo cosas sobre nosotros, sobre la gente negra en particular, especialmente cuando ocupa cierta posición, siempre me detengo a reflexionar", indica el director de Training Day y The Equalizer en una entrevista con The New Yorker. El medio estadounidense señala que durante la conversación Fuqua "se mostró escéptico ante algunos de los padres de los acusadores, en particular ante el padre de Chandler, a quien se le grabó amenazando con asegurarse de que Jackson quedara 'humillado hasta límites inimaginables'". "A veces la gente hace cosas miserables por dinero", afirma Fuqua.

Ese posicionamiento vuelve a poner el foco sobre una de las zonas más controvertidas de la figura de Jackson. El artista afrontó en 2005 diez cargos relacionados con el supuesto abuso de otro menor de 13 años y fue absuelto de todos ellos. Años más tarde, en 2019, el documental Leaving Neverland volvió a colocar la polémica en el centro al recoger nuevas acusaciones de dos hombres que aseguraron haber sido víctimas del cantante cuando eran niños.

The New Yorker explica que "Fuqua no está convencido de que Jackson hiciera lo que se le acusa de haber hecho, a pesar del número de acusadores (cinco) y del hecho de que Jackson hablara públicamente de compartir su cama con chicos".

EL PLANTEAMIENTO ORIGINAL: "RODÉ A MICHAEL MIENTRAS LO DESNUDABAN"

En su planteamiento original, Michael arrancaba en 1993 con la redada policial en Neverland tras las acusaciones a Jackson de abusar sexualmente de Jordan Chandler, que entonces tenía 13 años. A partir de ahí, el relato retrocedía para reconstruir el ascenso del cantante y volver después a aquella denuncia y a la demanda civil de la familia Chandler. El litigio terminó con un acuerdo de 23 millones de dólares tras el cual la familia Chandler dejó de colaborar con la Fiscalía y la investigación se cerró.

Nada de ese material forma ya parte del montaje definitivo del largometraje. Los pasajes relacionados con Chandler se eliminaron cuando los abogados del patrimonio de Jackson detectaron que el acuerdo incluía una cláusula que impedía representar o incluso mencionar a Chandler en cualquier película.

Con ello desapareció también la apertura original sobre la intervención policial en Neverland, una secuencia de la que Fuqua dijo que "rodé a Michael mientras lo desnudaban y lo trataban como a un animal, como a un monstruo."

La reestructuración del filme culminó en junio de 2025 cuando Fuqua reunió de nuevo al reparto y al equipo durante 22 días de reshoots. De acuerdo con Variety, los responsables del patrimonio de Jackson asumieron ese coste, de hasta 15 millones de dólares, porque el problema legal partía de su propia supervisión contractual.

El resultado es una película diferente a la presentada inicialmente, pues ahora Michael desplaza su eje dramático hacia la tensión familiar entre el artista y su autoritario padre, Joe Jackson.

"El viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento. Descubriéndonos tanto su vida fuera de los escenarios como algunas de las actuaciones más emblemáticas de su carrera en solitario, Michael nos brinda un asiento en primera fila para conocer a Michael Jackson como nunca. Aquí comienza su historia", reza la sinopsis del filme.

Además de Jaafar Jackson, que debuta en la gran pantalla, Michael está protagonizada por Nia Long (Empire), Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming), Juliano Krue Valdi (Una casa de locos: la película), Miles Teller (Top Gun: Maverick) y el nominado en dos ocasiones al Oscar Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing, Rustin).