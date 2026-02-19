Guerra total en incendiario tráiler de La Casa del Dragón temporada 3: "Dracarys" a discreción en junio en HBO Max

Guerra total en incendiario tráiler de La Casa del Dragón temporada 3: Dracarys para todos - HBO MAX

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer y espectacular tráiler de la temporada 3 de La Casa del Dragón. Los nuevos capítulos de la precuela de Juego de tronos llegarán a HBO Max en junio y prometen desatar la guerra total entre los Targaryen en un terrible enfrentamiento que sumirá Poniente en fuego y muerte.

"Alicent vino a Rocadragón. Nos abrirá la fortaleza roja y se postrará", dice Rahenyra Targaryen, que con la ayuda de su antigua amiga Alicent Hightower prepara el que esperan será su asalto definitivo a la Fortaleza Roja de Desembarco del Rey.

Pero, mientras las dos mujeres buscan terminar con el conflicto minizando las bajas, tanto en uno como en otro bando hay Targaryen sedientos de sangre. "Eres la reina de dragones, tienes el poder absoluto a tu alcance", le dice Daemon Targaryen a su sobrina y esposa Rahenyra.

Basada en el libro Fuego y sangre, La Casa del Dragón está ambientada unos 200 años antes de los eventos relatados en Juego de tronos y relata el principio del fin de la poderosa dinastía Targaryen, que inició su declive al desatar la Danza de Dragones, la cruenta guerra civil por el Trono de Hierro que devastó Poniente.

Esta tercera entrega, que verá una escalada significativa del conflicto entre los Negros, liderados por Rahenyra, y los Verdes, partidarios Aegon II, será también la penúltima de la serie, ya que está confirmado que La Casa del Dragón finalizará con su cuarta temporada.

El reparto de la nueva entrega aúna caras conocidas, como la de Emma D'Arcy, Olivia Cooke o Matt Smith, que retomarán sus papeles de Rhaenyra Targaryen, Alicent Hightower y Daemon Targaryen, respectivamente, y nuevos fichajes, como los de Annie Shapero como Alysanne Blackwood, James Norton como Ormund Hightower, Tommy Flanagan como Lord Roderick Dustin y Dan Fogler como Ser Torrhen Manderly, entre otros.