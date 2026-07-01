El tráiler de La Casa del dragón 3x03 muestra al fin al Targaryen perdido y a su dragón azul... O no - HBO MAX

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

HBO Max ha lanzado un avance del tercer episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón, que llegará a la plataforma el próximo domingo 5 de julio (la madrugada del lunes 6 en España). En menos de un minuto, el tráiler revela algunos de los problemas a los que tendrá que hacer frente Rhaenyra en la nueva entrega, uno de ellos relacionado con un personaje del libro que al fin ha hecho su primera aparición, listo para desempeñar su papel en la Danza de Dragones.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Entre los muchos cambios que ha hecho la serie respecto al material original y que los fans han criticado durante años (e incluso el propio George R. R. Martin) se encontraba la ausencia en la trama del hijo menor de Alicent y Viserys, Daeron Targaryen.

Aunque la ficción revelaba que este personaje también existía en su versión, pero se encontraba en Antigua, con los Hightower (algo que también ocurre en Fuego y Sangre), los detractores sostenían que debería haber aparecido al menos en la primera temporada. Ahora, en la tercera tanda de episodios, Daeron parece estar listo para hacer su gran entrada en la historia.

El tráiler del capítulo 3 muestra a Rhaenyra decidida a reinar como su padre y justificar la fe que depositó en ella. Conquistar la Fortaleza Roja y Desembarco del Rey era solo el primer paso y ahora la Targaryen debe afrontar una grave escasez de recursos y varias amenazas, entre ellas, la existencia de otros aspirantes al trono como Aegon, Aemond y Daeron.

Las imágenes revelan al ejército de los Hightower, liderado por Ormund, frente a Daemon, quien ve salir de entre las filas a un joven con el inconfundible pelo plateado de los Targaryen. En el plano también puede verse al dragón azul del príncipe, Tessarion. Todo apunta a que el pequeño es Daeron y Daemon le dice a su mujer que deberá matarlo.

¿ES DAERON TARGARYEN O UN SIMPLE SEÑUELO?

Pese al cabello blanco, hay quien no está convencido de que el niño del avance sea en verdad Daeron y algunos espectadores apuntan a la posibilidad de que se trate de un impostor o señuelo, destinado a engañar a los Negros. De hecho, una popular teoría en redes sociales señala que el verdadero Daeron ya hizo su aparición en anteriores episodios y que en realidad está interpretado por Benjamin Evan Ainsworth.

The first look happened in last week’s episode… pic.twitter.com/JKWvBR59fu — Joe Schmo (@vegetaray) June 29, 2026

First look at Daeron Targaryen with Ormund Hightower in 'House of the Dragon' Season 3 pic.twitter.com/8Ovk20LWKm — Thrones Updates (@ThronesUpdates) June 22, 2026

Ainsworth aparecía en el primer episodio, cuando Ormund Hightower recibía al mensajero de Alicent y le pedía que lo atendiese. El joven, cuyo nombre no se desvela, aparece vestido con el verde de los Hightower y su pelo es de un tono castaño rojizo similar al de la reina viuda.

Aunque breve, su aparición sirvió para despertar los rumores de que se trataba en realidad del príncipe Daeron, que en Fuego y Sangre servía como escudero y copero de Ormund Hightower y que en la ficción podría mantener un perfil bajo para no llamar la atención de los Negros. En cuanto al color de pelo, bien podría haber heredado el de su madre o, en el caso de haber heredado el platino Targaryen, habérselo teñido para ocultar su identidad.