El tráiler del capítulo 4 de Bruja Escarlata y Visión resuelve uno de los grandes misterios de Wandavision

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

El próximo viernes llega a Disney+ el episodio 4 de Bruja Escarlata y Visión (Wandavisión), que como ya adelantó la actriz Elizabeth Olsen, será un punto de inflexión en la indescifrable trama de la serie. Porque el breve adelanto del capítulo de esta semana parece revelar de quién era la voz que Wanda escuchó en la radio del episodio 2.

El clip parece trasladar la acción a las afueras de Westview, y los secretos de WandaVision comienzan a revelarse. Hasta ahora, todos los indicios de la realidad fuera del idílico pueblo se han mostrado como elementos camuflados en la ficción que viven los protagonistas, como la voz de la radio, el helicóptero de juguete, el apicultor o la misteriosa Geraldine. Pero eso pronto cambiará, ya que la verdad empieza a ver la luz.

"Nada te puede preparar para lo que viene", asegura el clip publicado en Twitter. Y a juzgar por el breve metraje incluido, el próximo capítulo será muy distinto de los anteriores, que principalmente se han focalizado en mostrar el mundo de las sitcoms de Westview.

Nothing can prepare you for what's next 💥 An all-new episode of Marvel Studios' #WandaVision starts streaming Friday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/ZjF2DqzZYY