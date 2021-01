Bruja Escarlata y Visión WandaVision: ¿Es el pueblo de Westview una prisión para brujas?

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

En este momento, y con el episodio 3 ya disponible en Disney+, todo es posible en Bruja Escarlata y Visión (Wandavisión). La anómala pareja de Vengadores está atrapada en lo que parece ser una realidad alternativa y muchas son las teorías sobre ella. Pero, en este punto de la serie, dos son las opciones más probables, o bien se trata de una ilusión creada por la propia Wanda para vivir junto a Visión la vida idílica que nunca pudo tener, o bien está contenida en unas instalaciones de alta seguridad para contener amenazas destrucción masiva. Es pronto para saberlo con certeza, pero partiendo de esta segunda opción, una nueva teoría pone otra posibilidad sobre la mesa: que sea una prisión para brujas.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Sin duda la gran pregunta de WandaVision es quién, y por qué les está haciendo eso a Bruja Escarlata y Visión. El apacible pueblo de Westview parece algún tipo de reconstrucción ficticia de la realidad, es decir, ha sido creado por algo o alguien. Hasta ahora, las pruebas señalan a que podría ser perfectamente una construcción de Wanda gracias a sus poderes. Pero hay también pistas que podrían señalar en otra dirección.

Los rumores previos al episodio 3 ya apuntaban, desde los tráileres, a que el personaje de Agnes podría ser en realidad la hechicera Agatha Harkness, quien ha sido mentora de Wanda en los cómics. Sin embargo, un extraño diálogo en el último capítulo, entre Visión y sus vecinos, ha dado pie a más especulación. ¿Y si todos los habitantes de Westview son en realidad brujos encerrados? ¿Y si el pueblo es una prisión para entidades con los poderes de Wanda?

La posibilidad de que Agnes haya acabado encerrada con Wanda en el pueblo de manera casual es muy poco improbable. Si realmente es Agatha Harkness, está allí por algo, y quizás no sólo para tener vigilada a Bruja Escarlata. Los tres primeros capítulos han dejado claro que Wanda tiene, al menos, algo de control sobre el mundo que le rodea, pero eso no quiere decir que lo haya creado ella. Y es aquí cuando podría entrar en juego el concepto de prisión para brujos y brujas.

"TODOS SOMOS... UN PUEBLO PEQUEÑO"

La clave de todo podría encontrarse en Agnes y su esposo Herb, los singulares vecinos de Wanda y Visión, y la conversación que mantienen en el episodio 3 con este último. La "vecina entrometida" parece desconfiar de Geraldine, el personaje interpretado por Teyonah Parris a la que describen como soltera, solitaria y nueva en el pueblo. Y lo que es más interesante, aseguran que no tiene casa en Westview. ¿Qué significa eso?

"Es nueva en el pueblo, muy nueva. No tiene familia, ni marido... ni casa", explica Agnes ante un atónito Visión. Y la cosa se complica cuando Herb asegura que Geraldine "Ella ha venido porque todos somos...", antes de ser cortado con una inquisidora mirada por su mujer para no revelar más de la cuenta. Y es que la frase podría completarse con "todos somos brujos", lo que implicaría que no sólo Agnes y Wanda tienen poderes mágicos, sino también Dottie, Herb y el resto de variopintos vecinos de Westview.

En caso de que el pueblo sea en realidad una especie de prisión para hechiceros, esto daría una explicación a por qué Geraldine -que no hay que olvidar que en realidad es Monica Rambeau- no tiene casa, que juzgar por su colgante, tiene algún tipo de conexión con SWORD. Cada vivienda de Westview puede estar simbolizando una celda para cada brujo o bruja, y Wanda (la última reclusa) tiene cierto control sobre lo que ocurre, esté presa por voluntad propia... o no.

"¿QUIÉN TE ESTÁ HACIENDO ESTO, WANDA?"

En este punto, la teoría apunta a que el idílico vecindario es en realidad una prisión en la que estarían presas las famosas Brujas de Salem, y de hecho señala a Dottie (que parece saber que algo extraño ocurre por encima del resto de habitantes) como la reina bruja de lo que antaño fue un aquelarre, simbolizado en el concurso de talentos para los niños del episodio 2.

De hecho, en WandaVision, Dottie está casada con un hombre llamado Philip Jones, que en los cómics Marvel es el marido de otra gran hechicera ancestral, Arcanna Jones. Si los rumores son ciertos, y Agnes es Agatha Harkness, eso podría significar que Westview es en realidad un último reducto para los hechiceros. La pregunta es, ¿es una prisión o sólo un sitio donde estar a salvo?

Pese a su apariencia joven en la serie, Agatha Harkness en los cómics ha vivido durante siglos, y presenciado algunas de las mayores atrocidades del mundo, como el hundimiento de Atlantis o la persecución de las brujas de Salem. Tras esto, decide crear un santuario para el resto de brujos conocidos como New Salem, que es lo que la teoría asegura que acabará convirtiéndose en Westwiew.

Otra prueba que secundaría esta teoría es la conversación que inmediatamente antes tiene Visión con el doctor Nielson. El personaje de Paul Bettany le pregunta por su esperadas vacaciones en las Bermudas que ahora, después de que Wanda haya tenido al fin a los niños, ya puede iniciar. "Sí, mi viaje. Creo no nos iremos después de todo. Los pueblos, ya sabe. Es tan dificíl... escapar", le responde el doctor con resignación.

SWORD Y LA EXPULSIÓN DE GERALDINE

Otro punto interesante, que WandaVision tiene que desarrollar, es qué papel juega la organización SWORD en esta realidad paralela en la que anda es lo que parece. Hasta ahora, se sabe que están monitorizando todo lo que ocurre en Westview, y han conseguido infiltrar algunas personas y objetos, como el helicóptero de juguete, el apicultor, o la propia Geraldine.

Cuando Wanda expulsa a su vecina del pueblo, tras ver el logotipo de SWORD en su colgante, esta aterriza fuera de los límites de lo que parece ser una cúpula, en cuyo exterior se encuentran las tropas de la agencia. Sin embargo, acuden a ella encañonándola con sus rifles, lo que puede significar que, en realidad, no es un activo en el terrero, sino alguien completamente distinto.

Tanto Wanda, como Agnes y Dottie parecen estar bajo algún tipo de embrujo causado por la vida en Westview, del que logran salir en momentos clave como cuando se escucha la voz en la radio, es decir, cuando intervienen elementos externos.

Aunque no hay forma de asegurarlo en este momento, es posible que toda la realidad de WandaVision comenzase en algún momento como una utopía para los usuarios de la magia, que con el tiempo de degradó hasta convertirse en una surrealista prisión para brujos y brujas.

Si este es el caso, y si Wanda está manteniendo de alguna forma presos a los habitantes de Westview en su propia realidad, esto daría una firme explicación a todas las teorías que apuntan a que Doctor Strange será quien la rescate de su fantasía. Al fin y al cabo, es el Hechicero Supremo, y no hay duda de que cuando descubra qué está ocurriendo, posiblemente llamado por SWORD, tendrá unas cuantas cosas que decir al respecto

Los tres primeros episodios de Bruja Escarlata y Visión están disponibles en Disney+.