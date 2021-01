Bruja Escarlta y Visión: ¿Hay escena post-créditos al final de Wandavisión?

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

Con tan sólo tres episodios estrenados, Bruja Escarlata y Visión (Wandavision) ha revolucionado por completo el fandom del Universo Marvel, que trata por todos los medios de averiguar qué está pasando en en el singular pueblo de Westview. Las posibilidades son tan infinitas como las teorías que ya circulan por la red, y en medio de tanto revuelo el creador de la serie ha dado pistas de la posible escena post-créditos del final de la temporada.

Aunque las escenas tras los créditos ya existían antes del UCM, ha sido Marvel quien las ha convertido en un sello de la casa por derecho propio. Este tipo de secuencias se suelen utilizar para dar indicios de lo que está por venir en las próximas entregas, y hasta ahora Vengadores: Endgame ha sido la única película de la franquicia que no ha tenido escena post-créditos.

En una reciente entrevista con ET, el creador de Bruja Escarlata y Visión, Jac Schaeffer, ha bromeado sobre el desenlace de la temporada 1, que posiblemente conectará con Doctor Strange and the Multiverse of Madness y, potencialmente, con Spider-Man 3 las películas de la Fase 4.

"Vemos la serie de muchas maneras diferentes y con muchas estructuras distintas, pero sí. Es una pregunta complicada y me está costando esquivarla", dijo el showrunner sin desvelar por el momento si WandaVision tendrá escena post-créditos, dado el secretismo con el que trabaja Marvel. "Diría que cualquier producción de Marvel deberías verla en su totalidad. Pase lo que pase", agregó misterioso.

Curiosamente, Endgame iba a contar con una escena tras los créditos que enlazase con WandaVision, en la que se iba a mostrar el cuerpo sin vida de Visión en una bolsa para cadáveres. Sin embargo, fue descartada y en su lugar se reprodujeron los sonidos de Iron Man creando el Mark 1, su primera armadura, cerrando así la narrativa de Thanos en el UCM.

Ahora que acaba de comenzar la Fase 4 de Marvel, tiene sentido que regresen las escenas post-créditos, como un pequeño aperitivo para generar expectación en los fans. En caso de confirmarse, dicha secuencia llegaría el 5 de marzo, cuando el episodio final de Bruja Escarlata y Visión se estrene en Disney+.