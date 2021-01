Bruja Escarlata y Visión (Wandavision): ¿Quién es Geraldine y cuál es su conexión con SWORD?

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

El episodio 3 de Bruja Escarlata y Visión (Wandavisión) ha mostrado cómo de rápido e inesperado ha sido el nacimiento de los gemelos de la pareja protagonista. Y durante el parto, ha habido un personaje clave, que fue presentado en el anterior capítulo. Se trata de Geraldine (Teyonah Parris), que, como todos los vecinos, parece saber mucho más de lo que cuenta... ¿Quién es realmente, qué busca en Westview y cuál es su conexión con SWORD?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Poco después de que los pequeños Billy y Tommy nazcan, Wanda se queda a solas con ellos y con Geraldine. Es entonces cuando le cuenta que ella también tuvo un hermano gemelo, llamado Pietro, que no es otro que Quicksilver interpetado por Aaron Taylor-Johnson. Aunque Bruja Escarlata no da más detalles, Geraldine le pregunta: "Lo mató Ultrón, ¿verdad?", demostrando así que no sólo conoce la historia de la protagonista, también tiene conexión con el mundo exterior.

La tensión se intensifica cuando Wanda, que tras la pregunta ya sospecha de su presunta vecina, descubre que Geraldine lleva un colgante con el distintivo de SWORD, la agencia dedicada a contener amenazas alienígenas en los cómics de Marvel y que en la serie monitoriza todo lo que está ocurriendo en Westview.

Hasta ahora es poco lo que se conoce de SWORD dentro de WandaVision, salvo que intentan controlar todo lo que sucede en el pueblo y que las veces que Wanda ha visto su logotipo -primero en el apicultor, luego en el helicóptero y ahora en el colgante- no ha estado muy contenta. En este punto, la trama de la la serie aún no ha revelado cuáles son las intenciones de la agencia ya que bien podrían estar intentando rescatarles, o por el contrario son quienes les mantienen recluidos.

LA EXPULSIÓN DE GERALDINE

Pero lo más interesante son los segundos finales del episodio. Tras ver el logo de SWORD, Wanda frunce el ceño. "¿Quién eres?", pregunta enfadada y expulsa a Geraldine de Westview en otra muestra que -al igual que cuando ha rebobinado en los momentos en los que algo no le gustaba- demuestra que Wanda es "dueña" de esa realidad de sitcoms.

Hablando de sitcoms... en ese momento el formato de imagen cambia, del 4:3 de la televisión de antaño a la imagen panorámica actual, y Geralidine aterriza en lo que parece ser el mundo real, fuera de una extraña cúpula o campo de fuerza en el que está encerrado este presunto pueblo y que podría ser una construcción artificial... o bien algún tipo de realidad alternativa, ya sea creada por Wanda o no.

Cuando Geraldine es expulsada, lo que parecen ser las tropas de SWORD acuden a ella, pero en lugar de ayudarla, lo hacen apuntándola con los rifles. ¿Significa eso que Geraldine, o mejor dicho Mónica Rambeau, no está colaborando con la agencia? ¿O quizás las personas que van hacía ella no son de la agencia de control?

GERALDINE ES MÓNICA RAMBEAU

Porque, aunque en el capítulo 3 de WandaVision se la presenta con un nombre falso, Geraldine es en realidad Mónica Rambeau, como ya anunció Disney con el fichaje de la actriz Teyonah Parris. Hija de María Rambeau, Mónica ya apareció en Capitana Marvel, cuando era tan solo una niña.

En los cómics, Mónica obtiene sus superpoderes después de ser golpeada por energía extradimensional proveniente de un arma de disrupción. Tras actuar durante un tiempo bajo el nombre de Capitana Marvel, finalmente volvió renovada como Spectrum. En numerosas ocasiones ha colaborado con los Vengadores.

Lo más interesante es que el descubrimiento de Wanda de que algo oscuro está detrás de la idílica vida que comparte con Visión, plantea más preguntas que respuestas. En Westview todo el mundo oculta secretos, y poco a poco la verdad saldrá a la luz con cada nuevo episodio de WandaVision, que se estrenan cada viernes hasta el 5 de marzo en Disney+.