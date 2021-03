Tom Holland adora WandaVisión... y abre la puerta al cameo de Spider-Man en el final de Bruja Escarlata y Visión

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

Solo quedan dos episodios para el final de 'Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)'. Y el esperado desenlace, más allá de resolver la intrincada trama de la serie, tiene un elemento más para subir el hype a un nivel mayor: la aparición de un personaje que revolucionará el Universo Cinematográfico Marvel. ¿Será ese personaje un joven pero viejo conocido... como el Spider-Man de Tom Holland?

El actor se encuentra promocionando su nueva película, 'Cherry', dirigida por los hermanos Russo, los realizadores de 'Vengadores: Endgame'. Debido a su estrecha relación con Marvel, el intérprete ha hablado sobre 'WandaVision' y también ha comentado ese anunciado y misterioso cameo.

"Estoy completamente enganchado [a la serie]. De lo que he visto, es lo que más me está gustando de Marvel", declaró el actor a The Playlist, mostrando que es también muy fan de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Y, por supuesto, no evadió la pregunta sobre el esperado cameo.

Paul Bettany comparó la aparición de este misterioso personaje con la presencia de Luke Skywalker en el último capítulo de 'The Mandalorian' y dio una pista: no había trabajado anteriormente con esta persona. Aunque Holland y Bettany formaron parte de 'Vengadores: Infinity War' y 'Endgame', el actor de 'Spider-Man: Lejos de casa' ha dado otro dato: nunca coincidieron en el set.

"Nunca he trabajado con Paul Bettany. Jamás hemos estado juntos en el set, así que podría ser yo", declaró. No obstante, el propio Holland desvía la atención sobre la posibilidad de ver a Peter Parker en 'WandaVision', resaltando que confiesa que no sabe, realmente, quién está detrás de ese cameo, aunque no se atreve dar nombres.

"No tengo ni idea de quién podría ser. Y no quiero decir nada [lanzar nombres al azar], no vaya a ser que la gente se haga ideas que no son. Porque después, los fans piensan que tengo información privilegiada. Así que tendré cerrado el pico", añadió.

Con lo cual, Holland ha jugado al despiste, porque tampoco ha confirmado (ni desmentido) que ese cameo sea el de Spider-Man. A esto hay que sumar que el director de WandaVision, Matt Shakman, confirmó que la serie de Marvel Studios formará un arco argumental junto a Spider-Man 3 y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Así que puede ser Peter Parker... o puede ser el personaje de Benedict Cumberbatch quien sorprenda a los fans en el último capítulo de Bruja Escarlata y Visión.