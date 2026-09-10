Archivo - Zendaya, Florence Pugh o Macaulay Culkin, entre los presentadores de los Emmy 2026 - ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

La gala de la 78.ª edición de los premios Emmy se celebrará el lunes 14 de septiembre (madrugada ya del martes 15 en España) y estará conducida por Mariska Hargitay, protagonista de Ley y Orden: Unidad de Víctimas especiales. Ahora, la Academia de Televisión ha revelado el nombre de algunas de las estrellas que presentarán los galardones.

Zendaya, David Harbour, Florence Pugh, Macaulay Culkin, Sarah Michelle Gellar, Sally Field, Linda Cardellini o Jon Hamm son solo algunos de los nombres que anunció la Academia de Televisión el miércoles.

También subirán al escenario del Peacock Theatre de Los Ángeles Odessa A'zion, David Boreanaz, Alan Cumming, Marcello Hernández, Peter Krause, Dan Levy, Julianna Margulies, Annie Murphy, Niecy Nash-Betts, Keke Palmer, Amanda Peet, Amy Poehler, Rachel Sennott y las estrellas de la clásica serie de 1976 Los ángeles de Charlie, Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd. Según señala el comunicado, próximamente se darán a conocer más presentadores.

The Pitt, con 25 nominaciones parte como gran favorita en la categoría de drama mientras que la última temporada de Hacks, también de HBO, hace lo propio en comedia con 24 candidaturas. Otros títuilos destacados son la comedia de terror La maldición de Widow's Bay, que acumula 19 nominaciones, y Pluribus, el intrigante drama de ciencia ficción que cuenta con 18 candidaturas.

En todo caso, la Academia de Televisión estadounidense ya ha entregado, el pasado fin de semana en dos galas, los Emmy de Artes Creativas, también llamados Emmy técnicos o creativos, que reconocen las categorías más técnicas, artísticas y de producción. En estas ceremonias La maldición de Widow's Bay, con 8 estatuillas, DTF St. Louis con 6 galardones y Spider-Noir con 5 reconocimientos, fueron las series más premiadas.

MARISKA HARGITAY, LA PRIMERA MUJER EN PRESENTAR LOS EMMY EN 15 AÑOS

Como ya se ha mencionado, Hargitay será la encargada de conducir la ceremonia, lo que la convierte en la primera mujer que ocupa el puesto en 15 años, la cuarta en hacerlo en el siglo XXI (junto a Jane Lynch, Ellen DeGeneres y Heidi Klum).

Para la actriz, la ceremonia "consiste en celebrar esta cosa increíble que todos tenemos la gran suerte de poder hacer: contar historias que conmueven a la gente, la entretienen, la hacen reír y llorar, y todo lo que hay entre medias", según declaró a The Hollywood Reporter. "El humor y la risa son aspectos profundos, vitales e indispensables de mi personalidad, y me siento muy afortunada de tener esta oportunidad de aportar todo lo que soy a este proyecto", añadió.