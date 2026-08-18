Crisis total en el tráiler de la temporada 4 de La diplomática, que ya tiene fecha de estreno en Netflix

Primer tráiler de la temporada 4 de La diplomática, que ya tiene fecha de estreno en Netflix - NETFLIX

MADRID 18, (CulturaOcio)

La cuarta temporada de La diplomática llegará a Netflix el 15 de octubre. La plataforma ya ha lanzado el primer tráiler, confirmando que el caos político continuará para la protagonista, Kate Wyler, en una entrega enfocada en su crisis matrimonial y en el peligroso ascenso de Grace Penn como la nueva presidenta de los Estados Unidos.

"No intento demonizarte para acabar con nuestro matrimonio", arranca diciendo Wyler (Keri Russell), dejando claro que hay serios problemas en su matrimonio. "No puedes seguir haciéndome esto", le reclama su marido, con quien mantiene una relación cada vez más tensa.

El desgaste de la pareja se hace evidente cuando Wyler sentencia: "Te tomo en lo bueno y en lo malo, en lo malo y en lo peor". El avance concluye mostrando las situaciones límite que están a punto de sacudir la Casa Blanca y que pondrán a prueba a la diplomática.

"Un acontecimiento devastador rompe la frágil tregua que Kate Wyler había logrado entre Estados Unidos y el Reino Unido y hace tambalear aún más el matrimonio que trata de mantener a flote. Mientras Kate intenta contener una crisis que no deja de agravarse, la presidenta Grace Penn y el vicepresidente Hal Wyler ponen en marcha una conspiración para hacerse con el arma más poderosa de Rusia, una maniobra que acerca peligrosamente a Estados Unidos a la guerra", adelanta la extensa sinopsis de la ficción.

Creada por Debora Cah, La diplomática está protagonizada por los nominados al Emmy Russell como Kate Wyler, Rufus Sewell como Hal Wyler, Allison Janney como Grace Penn y Bradley Whitford como Todd Penn. Además, completan el reparto de esta cuarta temporada Ato Essandoh, Ali Ahn, Nana Mensah y Rory Kinnear.