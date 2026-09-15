Conmovedor tributo a Dolly Parton en los Emmy 2026: "Si hay ángeles en la Tierra, hemos perdido uno"

Conmovedor tributo a Dolly Parton en los Emmy 2026: "Si hay ángeles en la Tierra, hemos perdido a uno" - ACADEMY OF TELEVISION/YOUTUBE

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

La gala de los premios Emmy 2026 ha dedicado un emotivo tributo a Dolly Parton, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años. Sally Field, que compartió reparto con la artista en el filme Magnolias de acero, le ha dedicado unas palabras. Por su parte, la cantante de country Reba McEntire, gran amiga de Parton, la ha homenajeado interpretando su canción Appalachian Memories.

"Si realmente hay ángeles en la Tierra, entonces acabamos de perder a uno: Dolly Parton", comenzaba Field su discurso. "Era sincera y humilde, siempre me apoyaba y tenía un sentido del humor trepidante, con un toque picante que haría que cualquier tipo grosero buscara un lugar donde esconderse", continuaba.

"Por entonces, no era capaz de ver lo verdaderamente grande que era Dolly, no solo como artista, sino como persona", aseguraba la actriz, incidiendo en el impacto que sus contribuciones han tenido en las vidas "de tantas personas". "No soy la única en el mundo que te querrá para siempre", concluía Field, que en esta edición de los Emmy estaba nominada por su papel en Criaturas luminosas.

Antes de que McEntire subiera al escenario para interpretar Appalachian Memories, se proyectó en el auditorio un vídeo de Parton presentando el tema por primera vez.

"He escrito una canción que me llega muy hondo, y estoy segura de que, a vuestra manera, sin duda os sentiréis identificados", expresa la artista. "Esta canción, como digo, es muy importante para mí, y espero que os guste. Y si no os gusta... Bueno, si no os importa, preferiría no enterarme más tarde, ¿vale?", bromeaba.

Tras la proyección del vídeo, McEntire interpretó la canción acompañada de una orquesta de cámara y un piano, dedicando un mensaje a Parton en el tramo final de la actuación: "Te quiero, Dolly. Muchísimo".