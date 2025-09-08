The Studio y El Pingüino arrasan en los Emmy Creativos 2025 y se postulan como favoritas para el 15 de septiembre - HBO/APPLE TV

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

La noche de los Creative Arts Emmy Awards, los galardones técnicos que actúan como antesala y barómetro de la gran gala, ha dejado dos impulsos claros de cara a la ceremonia que se celebrará la madrugada del 15 de septiembre.

The Studio y El Pingüino salieron muy reforzadas tras arrasar en unos premios que no deciden los ganadores de las estatuillas principales, pero sí revelan consensos de la Academia de la Televisión, pues cuando una serie triunfa en artesanía suele tener el viento a favor.

Según el recuento oficial, The Studio, la sátira sobre Hollywood creada por Steh Rogen para Apple TV+, fue la producción más premiada de la noche con nueve victorias, mientras que El Pingüino, el spin-off de The Batman de HBO Max, sumó ocho galardones. También destacaron la segunda temporada de Separación (seis trofeos) y Andor, el gran éxito reciente de Star Wars (cuatro galardones).

La fortaleza de The Studio en oficios clave dibuja el perfil de una serie muy completa: diseño de producción para su late-night en ebullición, montaje que ajusta el remate cómico, fotografía define la estética de bambalinas y casting que cimenta un reparto que funciona. Además, Bryan Cranston venció como actor invitado en comedia. Ese bloque de reconocimientos suele traducirse en tracción cuando llegan los votos de las categorías grandes porque avala lo esencial: escritura, interpretación y acabado formal reman en la misma dirección.

El Pingüino cimentó su candidatura a mejor serie limitada/antológica con un arsenal técnico que subraya su ADN noir: maquillaje protésico, peluquería y maquillaje contemporáneos, efectos visuales en episodio, música original, sonido (edición y mezcla) y vestuario contemporáneo. El paquete de premios de El Pingüino no solo acredita su nivel artesanal, sino que construye discurso de serie de autor con empaque cinematográfico, justo el tipo de perfil que suele competir con garantías en la noche grande.

En paralelo, The Boys volvió a imponer marca en tres disciplinas (coordinación de especialistas, interpretación de especialistas en drama y canción original), mientras que Bridgerton afianzó su identidad de drama histórico con las victorias de vestuario de época y peluquería de época/fantasía. El fenómeno de Netflix Adolescencia se apuntó dos trofeos, misma cantidad que la serie médica The Pitt, y Arcane ganó en la categoría de mejor serie de animación.

Con los Creative Arts ya repartidos, el mapa de favoritos queda con The Studio en pole para comedia; Severance llega con solidez a su pulso por drama y en limitada el duelo se perfila para El Pingüino. Aunque los Creative Arts premian apartados distintos que la gala principal de los Emmy, votan los mismos miembros de la Academia, así que estos títulos empezarán la gran noche con ventaja competitiva y la sensación de que todo su equipo funciona.