El final de la temporada 4 de The Bear, explicado: ¿Se va definitivamente... SPOILER?

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

The Bear regresó el jueves 26 de junio a Disney+ con su cuarta temporada. En la entrega, Carmy (Jeremy Allen White) toma una sorprendente decisión, una elección que cambiará por completo la dinámica y los conflictos de la serie en el futuro.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El final de la temporada 4 transcurre completamente en la parte trasera del restaurante, donde Sydney confronta a Carmy por haberse retirado del acuerdo de sociedad de The Bear. Mientras discuten sobre la salida de Carmy del restaurante, Richie entra y expresa sus resentimientos hacia Carmy y su decisión. La discusión lleva a que Sydney negocie para que Richie reemplace a Carmy como socio, y el final concluye con los personajes principales estableciendo un nuevo acuerdo: Carmy se quedará hasta que The Bear pague su deuda, dejando a Sydney, Richie y Natalie como los nuevos socios.

¿POR QUÉ CARMY SE VA DE THE BEAR?

Poco después de haber transformado The Beef, abrir The Bear y finalmente encaminar los números para mantenerlo abierto, Carmy decide que va a dejar el restaurante. Sin embargo, no solo deja The Bear, sino también la cocina y la industria gastronómica por completo. Después de todo el dolor y estrés que ha experimentado en esta carrera, está listo para tomarse un descanso, posiblemente para siempre.

Durante la temporada 4, Carmy acepta que ya no ama cocinar, sintiéndose atrapado en una rutina monótona, donde cada día es igual al anterior. Después de una conversación con Claire, en la que se da cuenta de cómo está limitando su crecimiento personal, Carmy llama al esposo de Sugar, Pete, y le pide cambiar el acuerdo societario para eliminar su nombre.

¿POR QUÉ CARMY ACEPTA CONVERTIR A RICHIE, SYDNEY Y NATALIE EN COPROPIETARIOS DE THE BEAR?

Originalmente, la propiedad de The Bear estaría dividida entre Jimmy por un lado, y Carmy, Sydney y Natalie por el otro. Sin embargo, tras la salida de Carmy, Sydney le convence para incluir a Richie en el acuerdo como nuevo socio. Carmy acepta, pero Richie duda al principio porque no quiere que sea solo un gesto de buena voluntad. Quiere ser socio porque realmente creen que merece el puesto.

Afortunadamente, Sydney y Carmy logran convencerle de que no es solo un gesto: The Bear necesita a Richie tanto como a los demás. Durante las últimas tres temporadas, Richie ha crecido significativamente en madurez, liderazgo y compromiso con el éxito del restaurante. Cada decisión que tomó en la temporada 4, como contratar a exempleados de Ever, benefició al restaurante. Carmy y Sydney han visto su crecimiento y quieren esas cualidades en un socio.

Con ellos tres como copropietarios junto a Jimmy, el restaurante cubre todas las áreas clave: Sydney aporta su experiencia culinaria, Richie su pasión y liderazgo, y Natalie su habilidad administrativa.

¿VOLVERÁ CARMY?

Carmy menciona que permanecerá en el restaurante hasta que paguen la deuda con el inversionista, lo cual deben hacer en los próximos siete meses tras el final de la temporada 4. Eso sugiere que Jeremy Allen White seguirá apareciendo en caso de que haya una temporada 5. Sin embargo, The Bear aún no ha sido renovada oficialmente.

¿POR QUÉ CARMY FINALMENTE LE DICE A RICHIE LA VERDAD SOBRE EL FUNERAL DE MIKEY?

Una de las conversaciones más importantes del final de temporada es cuando Carmy confiesa que sí asistió al funeral de Mikey. Richie y los demás siempre creyeron que lo había evitado, pero la verdad es que Carmy sí fue, aunque no pudo manejar las emociones y se quedó en el coche.

Carmy ocultó esto porque sentía vergüenza de haberse ido por miedo. Le confesó a Lee (Bob Odenkirk) en la boda que no creía merecer estar allí, pero en el final, decide contar la verdad para empezar a afrontar sus miedos.

¿POR QUÉ EL FINAL DE TEMPORADA 4 OMITE EL ÚLTIMO SERVICIO?

La temporada 4 fue construyendo tensión hacia el momento en que la financiación de Jimmy llegara a cero. Sin embargo, el episodio final empieza justo después de ese momento. No era necesario mostrar ese día: se puede asumir que fue un éxito, especialmente tras el artículo positivo sobre Marcus.

Lo importante era mostrar lo que viene después, cómo funcionará el restaurante sin respaldo financiero, y establecer la nueva era de la serie para la temporada 5.