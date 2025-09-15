Hannah Einbinder (Hacks) defiende su grito a favor de Palestina en los Emmy 2025: "Es mi obligación como judía"

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

En su paso por los Emmy 2025, algunos intérpretes aprovecharon para expresar su postura ante el conflicto de Gaza y otras situaciones actuales, como la política migratoria de Trump. Así, Hannah Einbinder, que recibía el galardón a mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su papel en Hacks, no dudó en extender un poco su discurso de aceptación para pedir una "Palestina libre", algo sobre lo que reflexionó en más profundidad entre bastidores.

"Pensé que era importante hablar sobre Palestina. Porque es un tema que me toca muy de cerca. Tengo amigos en Gaza que trabajan en primera línea, como médicos en el norte de Gaza, para atender a mujeres embarazadas y a niños en edad escolar, y crear escuelas en los campos de refugiados. Es un tema que me toca muy de cerca por muchas razones", explicó la actriz al ser preguntada por sus declaraciones en el escenario, según recoge Variety.

"Siento que es mi obligación como judía distinguir entre los judíos y el Estado de Israel, porque nuestra religión y nuestra cultura son instituciones tan importantes y antiguas que realmente están separadas de este tipo de Estado etnonacionalista", continuó la intérprete.

Hannah Einbinder on saying "Free Palestine" in her Emmys acceptance speech.



"It is my obligation as a Jewish person to distinguish Jews from the state of Israel. Our religion and our culture is such an important and long-standing institution that is really separate to this sort… pic.twitter.com/FNVTji7VC3 — Variety (@Variety) September 15, 2025

La semana pasada, Einbinder firmaba un compromiso junto con otras personalidades de la industria para boicotear las instituciones cinematográficas israelíes. "En lo que respecta al compromiso, al igual que en muchos movimientos, el boicot es una herramienta eficaz para presionar a los poderes fácticos para que respondan a la situación, ya sabes. Por lo tanto, el boicot de los trabajadores del cine por Palestina no boicotea a individuos, solo boicotea a las instituciones que son cómplices directas del genocidio. Por eso, para mí es importante, y creo que es una medida importante, así que me alegré de formar parte de ella", señaló la actriz.

La intérprete se hizo con su primer Emmy la pasada noche, en su cuarta nominación por dar vida a Ava Daniels en Hacks. Al subir al escenario para aceptar el galardón, Einbinder expresó su agradecimiento a los creadores de la serie por cambiar su vida "en todos los aspectos imaginables". "No solo me dieron un gran trabajo, sino que se convirtieron en mis amigos y mi familia", expresó.

Cabe decir que este año, como método para evitar monólogos excesivamente largos, el presentador de la gala, Nate Bargatze, había anunciado que donaría 100.000 dólares a la organización Boys and Girls Club, pero que esa cantidad se reduciría 1.000 dólares por cada segundo que un ganador se pasara de los 45 segundos de discurso. Declarando que "pagaría la diferencia", la actriz se tomó unos segundos de más, valorados en unos 10.000 dólares, para hacer un último comentario: "¡Que le den al ICE y libertad para Palestina!"

En todo caso, la intervención de Einbinder fue más que aplaudida y enseguida se inició una campaña en GoFundMe en su nombre.