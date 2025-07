El récord de Owen Cooper, el actor de Adolescencia, en los Emmy 2025

MADRID 15 Jul. (CulturaOcio) -

Adolescencia ha conseguido 13 nominaciones a los premios Emmy 2025, que se entregarán el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles. Owen Cooper, el joven intérprete de la serie de Netflix, opta al galardón a mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión, convirtiéndose en el nominado más joven de la historia en su categoría.

El actor, de 15 años, encarnó en la ficción a Jamie, un adolescente acusado de asesinar a una estudiante de su colegio. Sus compañeros de reparto Stephen Graham, Erin Doherty, Ashley Walters y Christine Tremarco también han sido nominados en diferentes categorías actorales. Además, Adolescencia podría hacerse con el galardón a mejor miniserie.

Adolescencia es la segunda serie en lengua inglesa más vista de todos los tiempos en Netflix, solo por detrás de Miércoles, acumulando más de 540 millones de horas de visualización. Es también el título británico más visto de todos los tiempos en la plataforma.

Adolescencia supuso el debut como actor de Cooper, que en una entrevista con Variety reveló: "Realmente quise empezar a actuar hace un par de años. No ha pasado mucho tiempo. Crecí queriendo ser futbolista. No sé qué fue lo que me hizo querer hacerlo, pero simplemente quería hacerlo. Luego empecé a tomar clases y me gustó, y finalmente me pidieron hacer un self-tape. A partir de ahí, todo surgió".

"Sinceramente, el primer día en el set fue, obviamente, muy estresante para todos nosotros. Pero él simplemente me dejó alucinado. Hay actores que se forman durante años y aún así no logran dominar lo que Owen ya ha dominado, que es básicamente estar presente en el momento, escuchar y ser auténtico", declaró el director Philip Barantini al mencionado medio.