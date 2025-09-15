Seth Rogen en The Studio
Seth Rogen en The Studio - APPLE TV+
Cultura Ocio
Actualizado: lunes, 15 septiembre 2025 10:10

   MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

   The Studio, la sátira sobre la industria cinematográfica de Hollywood creada y protagonizada por Seth Rogen, ha sido la gran trinfadora en la 77.ª edición de los Premios Emmy. Además de la comedia de Apple TV+, la miniserie de Netflix Adolescencia y el drama médico The Pitt, de HBO, fueron otros de los títulos que acapararon más galardones en la gala celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California (EE.UU.).

   Esta es la lista completa de ganadores en las principales categorías de los Emmy 2025:

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

   The Pitt

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DRAMÁTICA

   Britt Lower - Separación

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DRAMÁTICA

   Noah Wyle - The Pitt

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA

   Katherine LaNasa - The Pitt

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA

   Tramell Tillman - Separación

MEJOR SERIE DE COMEDIA

   The Studio

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE COMEDIA

   Seth Rogen - The Studio

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE COMEDIA

   Jean Smart - Hacks

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

   Jeff Hiller - Somebody Somewhere

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

   Hannah Einbinder - Hacks

MEJOR MINISERIE O SERIE DE ANTOLOGÍA

   Adolescencia

MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   Stephen Graham - Adolescencia

MEJOR ACTRIZ EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   Cristin Milioti - El Pingüino

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   Owen Cooper - Adolescencia

   Rob Delaney - Dying for Sex

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   Erin Doherty - Adolescencia

MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DRAMÁTICA

   Adam Randall - Slow Horses

MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE COMEDIA

   The Bear

   Evan Goldberg y Seth Rogen - The Studio

MEJOR DIRECCIÓN EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   Philip Barantini - Adolescencia

MEJOR GUION DE UNA SERIE DRAMÁTICA

   Dan Gilroy - Andor

MEJOR GUION DE UNA SERIE DE COMEDIA

   Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez - The Studio

MEJOR GUION EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   Jack Thorne y Stephen Graham - Adolescencia

