MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -
The Studio, la sátira sobre la industria cinematográfica de Hollywood creada y protagonizada por Seth Rogen, ha sido la gran trinfadora en la 77.ª edición de los Premios Emmy. Además de la comedia de Apple TV+, la miniserie de Netflix Adolescencia y el drama médico The Pitt, de HBO, fueron otros de los títulos que acapararon más galardones en la gala celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California (EE.UU.).
Esta es la lista completa de ganadores en las principales categorías de los Emmy 2025:
MEJOR SERIE DRAMÁTICA
The Pitt
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DRAMÁTICA
Britt Lower - Separación
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DRAMÁTICA
Noah Wyle - The Pitt
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA
Katherine LaNasa - The Pitt
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA
Tramell Tillman - Separación
MEJOR SERIE DE COMEDIA
The Studio
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE COMEDIA
Seth Rogen - The Studio
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE COMEDIA
Jean Smart - Hacks
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA
Jeff Hiller - Somebody Somewhere
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA
Hannah Einbinder - Hacks
MEJOR MINISERIE O SERIE DE ANTOLOGÍA
Adolescencia
MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
Stephen Graham - Adolescencia
MEJOR ACTRIZ EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
Cristin Milioti - El Pingüino
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
Owen Cooper - Adolescencia
Rob Delaney - Dying for Sex
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
Erin Doherty - Adolescencia
MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DRAMÁTICA
Adam Randall - Slow Horses
MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE COMEDIA
The Bear
Evan Goldberg y Seth Rogen - The Studio
MEJOR DIRECCIÓN EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
Philip Barantini - Adolescencia
MEJOR GUION DE UNA SERIE DRAMÁTICA
Dan Gilroy - Andor
MEJOR GUION DE UNA SERIE DE COMEDIA
Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez - The Studio
MEJOR GUION EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
Jack Thorne y Stephen Graham - Adolescencia