Todo lo que debes saber antes del final de The Boys: Patriota, el virus, Carnicero y 10 claves de la T5 - PRIME VIDEO

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de The Boys, que afronta su desenlace en el momento más sombrío de toda la serie, ya esta en Prime Video. Patriota ya no solo opera como un superhéroe corrupto, sino como el paladín de un nuevo y férreo orden político, mientras que Carnicero se ha convertido en una amenaza tan imprevisible como el enemigo al que lleva años intentando destruir.

A esa ecuación se suma Gen V, el spin-off universitario de The Boys, ficción clave para comprender el origen del virus capaz de alterar por completo el equilibrio de fuerzas en la serie madre. Además, Gen V convirtió a Marie Moreau en un personaje imprescindible del conflicto final al perfilarla como una de las escasas figuras con verdadero potencial para plantar cara a Patriota.

A continuación, diez claves esenciales para recordar en qué punto se encuentran The Boys y Gen V antes de su desenlace:

PATRIOTA, UN MONSTRUO DESDE EL INICIO

La primera gran idea que no conviene perder de vista es que Patriota nunca fue un salvador caído en desgracia, sino un monstruo desde el inicio de la serie. La secuencia del avión en la primera temporada subrayó que su heroísmo era todo fachada y que, cuando debía elegir entre salvar vidas o proteger su imagen, optaba sin titubeos por lo segundo. Ese recuerdo resulta esencial porque todo lo ocurrido después no ha sido una transformación que se pueda revertir, sino la consolidación de una crueldad que siempre estuvo ahí.

EL PLAN DE SABIA

El triunfo de Hermana Sabia, la mujer más inteligente del mundo, no fue entrar en Los Siete, sino convertir la polarización social en un instrumento de poder. El cierre de la cuarta temporada reveló que había previsto el derrumbe de Victoria Neuman como peón político y que su objetivo consistía en dejar a Patriota por encima del aparato institucional bajo una suerte de ley marcial sostenida por supers. El plan de Sabia ha colocado el Estado a servicio de Patriota y apunta a una fase dos todavía más ambiciosa.

CARNICERO ESTÁ ROTO FÍSICA Y MORALMENTE

El uso reiterado del V temporal le provocó un tumor cerebral terminal, pero la posterior inyección de Compuesto V no lo curó, sino que alteró esa dolencia y la convirtió en una fuente de poderes grotescos, visibles en esas extensiones parasitarias que emergen de su cuerpo. El resultado es un Carnicero con los meses contados, cada vez más radical y menos dispuesto a aceptar cualquier límite ético.

CARNICERO YA HA CRUZADO UN PUNTO DE NO RETORNO

La cuarta cuestión enlaza directamente con esa deriva. Cuando Victoria Neuman accedió a colaborar con The Boys contra Patriota, parecía abrirse una alianza desesperada pero útil, pero Carnicero la despedazó delante de su hija y se marchó con el virus capaz de matar supers. Ajeno incluso a sus antiguos compañeros, el personaje es una amenaza que contempla el exterminio total como solución.

EL HIJO DE PATRIOTA

El hijo de Patriota y Becca, exmujer de Carnicero, es el personaje más inestable emocionalmente de toda la serie. Ryan mató a Grace Mallory cuando ella y Carnicero intentaban retenerlo para convertirlo en un arma contra su padre. El muchacho huyó inmediatamente después, conmocionado por lo que acababa de hacer, y su paradero quedó en el aire. Es uno de los personajes cuyo futuro todavía puede inclinar la balanza hacia un lado u otro.

EL ABUELO SOLDIER BOY NO ESTÁ MUERTO

La escena post-créditos de la cuarta temporada confirmó que el líder de los Payback no había desaparecido, sino que seguía retenido en coma inducido. Esta reaparición del padre biológico de Patriota presenta de nuevo una relación paterno-filial marcada por la violencia, el desprecio y la rivalidad. A las puertas de la temporada final, esa presencia convierte el tablero en un conflicto de herencias tóxicas entre Soldier Boy, Patriota y Ryan.

THE BOYS, FRACTURADOS Y CON UN IMPORTANTE FICHAJE

Aunque Annie consiguió escapar, en la cuarta temporada capturaron a Hughie, Leche Materna, Frenchie y Kimiko durante la ofensiva coordinada por los supers alineados con Patriota. Un duro golpe para la resistencia clandestina, que ha sumado a sus filas a un fichaje de primer nivel: A-Tren, el super que rompió con Vought y se convirtió en informante para The Boys.

EL ORIGEN DEL VIRUS

Gen V reveló que el patógeno fue desarrollado por el doctor Edison Cardosa en el laboratorio secreto bajo la Universidad Godolkin, primero como mecanismo de control y después como posible arma de aniquilación masiva contra toda la población super. Es decir, el arma más decisiva de la recta final no nace en The Boys, sino del spin-off universitario, y por eso entender Godolkin resulta ya inseparable de comprender el conflicto principal.

MARIE MOREAU, ¿CLAVE CONTRA PATRIOTA?

La novena clave tiene nombre y apellido: Marie Moreau. Gen V la ha colocado como uno de los activos más valiosos de todo el universo The Boys no solo por su control de la sangre, sino porque la segunda temporada reveló que podía desarrollar facultades de curación e incluso de resurrección.

Además, ella es el Proyecto Odessa, un programa clandestino impulsado por Vought que integra el compuesto V en sus sujetos antes del nacimiento para crear supers de "categoría dios", tal y como explicó Godolkin. Solo dos personas sobrevivieron a ese proceso: Patriota y Marie, lo que eleva a la segunda a una exclusiva élite superhumana que la convierte en una baza capital de cara al choque final.

RESURRECCIÓN Y MUERTE DE THOMAS GODOLKIN

La serie destapó que el fundador de la universidad se había inyectado en 1967 una variante llamada V1, capaz de frenar el envejecimiento, y que había sobrevivido durante décadas ocupando otros cuerpos como un titiritero. Después de utilizar a Marie para recuperar su forma original, Godolkin trató de imponer su propia purga de estudiantes débiles, pero ella le hizo estallar la cabeza. Su caída no solo cerró el arco del fundador de Godolkin, también obligó a Sabia a abortar una operación que, según explicó Eric Kripke, debía integrarlo en su entramado junto a Homelander.