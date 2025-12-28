The Boys: Confirmado el objetivo final de Patriota en la temporada 5 - PRIME VIDEO

5 MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

The Boys regresará a Amazon Prime Video en algún punto de 2026 con su quinta y última temporada. Entretanto, Karl Urban, quien da vida en la serie a Billy Butcher, ha revelado ahora cuál será el objetivo final de su odiado Patriota (Anthony Starr), el sádico líder de los Siete en los episodios finales.

"Al comienzo de la temporada, la meta de Homelander es convertirse en un dios. Va a dominar el mundo y los únicos capaces de detenerlo son Butcher y The Boys", aseguró Urban en unas declaraciones recogidas por The Direct durante la pasada Tokyo Comic-Con, acompañado de Jack Quaid, quien da vida a Hughie.

"Pero The Boys están en prisión. Por lo que, antes que nada, necesitamos reunir de nuevo al grupo. Y después pasamos toda la temporada intentando detener a Patriota", añadió el actor, que también dará vida a Johnny Cage en la secuela de Mortal Kombat, cuyo estreno está previsto para el 26 de mayo de 2026.

"Les espera un viaje loco, salvaje y divertido. Os advierto, nadie está a salvo. Nadie. Va a ser divertido", sentenció Urban. Quaid, en cambio, fue más reservado al respecto, aunque está convencido de que el desenlace de la serie satisfará a los fans.

"No podemos revelar demasiado, pero sí puedo decir que estoy muy satisfecho con cómo se resuelve todo. Creo que Eric Kripke y nuestros guionistas hicieron un trabajo increíble al dar fin a esta asombrosa historia", aseguró el actor. "Creo que los fans estarán muy, muy contentos con cómo se cerrará todo", continuó.

"Disfruté muchísimo rodando la quinta temporada, y eso ya es mucho decir. Normalmente, la última temporada es la más complicada de filmar, pero esta fue realmente increíble", prosiguió Quaid. "Pienso que se debe a que verdaderamente me tomé tiempo en analizar mi entorno y valorar a las personas con las que trabajaba", admitió el protagonista de Novocaine.

"No todos los días tienes la oportunidad de estar cubierto de sangre y dentro de una ballena, o de hacer cualquiera de las otras cosas extrañas e increíbles que hacemos en la serie. Sé que nunca volveré a tener ocasión de participar en una orgía de superhéroes. ¿Entiendes?", soltó jocoso Quaid. "Tenía que disfrutarlo mientras durara. Creo que acabamos de hacer una temporada increíble. Sé que no es gran cosa, pero no puedo decir nada o me matarán. Os esperan muchas cosas", sentenció.

Dicho esto, la confirmación, por un lado, de Urban respecto a las intenciones de Patriota de convertirse en un dios no es en absoluto sorprendente. Tampoco lo es que el sádico, narcisista y brutal líder de los Siete hará todo lo posible por alcanzar ese objetivo. Y, por otro, que Billy Butcher pueda reunir de nuevo a su equipo es más complejo de lo que parece.

Ello se debe a que, en los últimos compases del 8x04 de The Boys, Butcher desataba de su interior una repulsiva alimaña con tentáculos y los empleaba para asesinar brutalmente a la vicepresidenta electa Victoria Neuman (Claudia Doumit), partiéndola por la mitad y empapando de sangre a Hughie. Por lo que parece poco probable que el personaje de Urban consiga redimirse de sus actos en la temporada 5.

En lo que respecta a Patriota, convertirse en un dios representa la culminación absoluta de sus aspiraciones. Dominar el mundo no solo le permitiría imponerse a la humanidad, sino alzarse por encima como un ser superior sin límites, sometiendo a todo el mundo, incluidos otros supers.

Precisamente ese complejo de deidad, alimentado por una constante necesidad de ser venerado, lo vuelve cada vez más peligroso y desquiciado, hasta el punto de que despojarlo de esa ambición supondría arrebatarle su propia razón de ser. No obstante, Butcher también es obsesivo y está decidido a detener a Patriota a cualquier precio.