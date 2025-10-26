The Boys y la conexión nazi del Proyecto Odessa en Gen V entre Patriota y Marie Moreau

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Gen V, el spin-off universitario de The Boys, ha puesto nombre y contexto al mayor experimento de Vought: el Proyecto Odessa, una iniciativa clandestina concebida en los años 60 para crear supers desde la cuna. La serie ha aclarado que solo dos sujetos sobrevivieron a esas pruebas, Marie Moreau y Patriota, y ahora la conexión entre ambos personajes ha sumado un matiz todavía más oscuro.

Si ya es macabro que múltiples bebés fallecieron en el intento de Vought por integrar el V en la base genética de los embriones para alumbrar supers nativos y consolidar una élite de individuos sobrehumanos controlables desde su gestación, el Proyecto Odessa aumenta su tono siniestro al beber de uno de los episodios más oscuros de la humanidad: el régimen nazi.

Y es que el nombre ODESSA no es arbitrario, sino que remite a la sigla alemana Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen (Organización de Antiguos Miembros de las SS), término popularizado tras la Segunda Guerra Mundial para referirse a redes de evasión que ayudaron a oficiales de la organización al servicio de Adolf Hitler a escapar de Europa usando vías clandestinas hacia países como Argentina. La historiografía discute si existió una organización con ese nombre, pero sí hay consenso en que hubo múltiples circuitos de fuga y apoyo a nazis, con ramificaciones en Sudamérica y conexiones con estructuras eclesiásticas o estatales.

Ese espejo histórico encaja con la mitología de The Boys: Frederick Vought, médico y genetista nazi en el canon televisivo, desarrolló el Compuesto V durante la guerra, y su legado ideológico y tecnológico impregnó a Vought International décadas después. La serie ya exploró esa raíz en la trama de Stormfront, primera super de éxito y esposa de Vought, conectando supremacismo y marketing superheróico. En ese contexto, bautizar el proyecto de eugenesia superhumana como Odessa subraya las resonancias fascistas de su diseño y su finalidad.

La elección semántica de Odessa también sugiere, por pura analogía histórica, no por confirmación explícita de los creadores de Gen V, otro paralelismo entre realidad y ficción. Igual que las redes ODESSA protegían y reubicaron a nazis, el proyecto de Godolkin buscó perpetuar una casta superior de supers leales a Vought desde su primer aliento.

Con Homelander y Marie como únicos éxitos de Odessa, la quinta temporada de The Boys, que llegará a Prime Video en 2026, enfrentará cara a cara a dos supers de potencial inigualable. Pero Marie no estará sola, pues el cierre de Gen V conecta directamente con la serie madre a través del cameo de Luz Estelar y A-Train, que junto a los protagonistas de Gen V, ahora forman una resistencia frente a la América de Homelander.

"Eso realmente establece las bases para la quinta temporada de The Boys. De hecho, es el punto de partida, el comienzo de una resistencia clandestina contra el Gobierno fascista de Patriota", reveló Eric Kripke recientemente en una entrevista. "Están en desventaja numérica y de armamento, pero avanzan con fuerza. Cuando arranca The Boys, han pasado seis meses desde esos eventos, y nos sumergimos directamente en la historia, con las bases ya establecidas ", añade.