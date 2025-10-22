Así prepara el final de la temporada 2 de Gen V la temporada 5 de The Boys y la batalla contra Patriota - PRIME VIDEO

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Amazon Prime Video el desenlace de la temporada 2 de Gen V, que ha estado marcado por sorprendentes giros y una inesperada revelación que, sin duda, traerá serias repercusiones en la quinta y última temporada de The Boys.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Ya antes de revelarse en 2x07 de Gen V que Cipher (Hamish Linklater) era en realidad Doug Brightbill, un hombre normal controlado psíquicamente por Thomas Godolkin, Marie, Sam, Emma y el resto de sus compañeros buscaban a toda costa el modo de obtener ventaja sobre él para neutralizarlo.

Los compases finales del capítulo vieron al deplorable y perturbado villano totalmente sanado y rejuvenecido gracias a los poderes de Marie Moreau, a quien engaña, y ya dispuesto a comenzar su diabólico plan de acabar con los Supes más débiles y prevalezcan únicamente los fuertes.

Titulado Troyano, el 2x08 de la serie no solo ha arrojado luz acerca de cómo pudo Godolkin sobrevivir al incendio durante los experimentos del Proyecto Odessa en 1967, además de cómo ha prolongado su vida durante décadas. Pero además, el desenlace de esta entrega también prepara el terreno de cara a la temporada 5 y última de The Boys.

Al comienzo del episodio se descubre que Thomas recupera la consciencia durante el incendio del laboratorio y, antes de arder envuelto en llamas, se inyecta una primera versión del Compuesto V, que se inyectaron Soldier Boy y Stormfront, el cual frena el envejecimiento y hace a quien la recibe funcionalmente inmortal. Un poco más tarde, Godolkin se dirige a los alumnos de la universidad que lleva su nombre mediante un vídeo en sus móviles.

La intención es revelarles la verdad sobre quién es y su muerte, confirmando además que él mismo es un superhéroe y a mucha honra. Sister Sage ve también el vídeo e, impactada por el audaz acto de Thomas, expresa su disconformidad al respecto y suelta un: "Así no se le cuenta al Patriota". Sin embargo, esto solo es un paso en su ambicioso plan. El demente villano quiere ejecutar su purga y, para ello, pone los rankings a cero y venderles la idea de incluso entrar en los Siete, con todas las ventajas que conlleva.

Su invitación, claro, está envenenada. Marie intenta avisar a todos de que Godolkin miente y pretende matarlos, pero el poder de oratoria de Thomas cala en varios alumnos y acuden a su convocatoria. En ese instante les revela que son unos fracasados y comienza a controlarlos para aniquilarlos durante su prueba. Sage se encara con él y, tras lo ocurrido, Moreau y los demás intentan evitar otra masacre.

Pese a sus tremendos poderes, Moreau no consigue detener a Godolkin, y en ese instante entra en escena Polarity, a quien Sage libera para dejar fuera de combate al descontrolado villano. Polarity consigue bloquear los poderes psíquicos de Thomas y Marie emplea todo su potencial para matarlo, haciéndole estallar la cabeza y vengar la muerte de André.

LA RESISTENCIA CONTRA PATRIOTA

Con Godolkin neutralizado, Marie, Emma y los demás intentan encontrar en el tramo final del episodio el escondrijo de Stan Edgar. Es entonces cuando, en su camino, se cruzan Luz Estelar y A-Train, quien ha estado trabajando en secreto con la heroína para detener de una vez por todas a Patriota.

Tras una breve conversación, los jóvenes universitarios se unen ya oficialmente a la Resistencia que pretende acabar con la tiranía del todopoderoso Homelander, dejando todo listo para una gran batalla final en la última entrega dee The Boys.

Cabe recordar que la temporada 5 de The Boys, cuyo estreno está previsto para 2026, arrancará su trama seis meses después de esta segunda entrega de Gen V.