Temporada 5 de The Boys: Patriota y Carnicero, listos para su batalla final en los nuevos clips - PRIME VIDEO

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de The Boys llegará a Amazon Prime Video el 8 de abril. A tan solo una semana para su estreno, dos nuevos avances muestran a Billy Carnicero (Karl Urban) y Patriota (Anthony Starr) preparándose para su épica batalla final.

"Quiero que encuentres a Billy Carnicero", le dice Patriota a su padre, Soldier Boy (Jensen Ackles), tras haberlo sacado de su estado de criostasis. "Vamos, hijo, inténtalo", le advierte en la siguiente escena Carnicero al malvado líder de los Siete.

"Nuestro reencuentro se aproxima", le responde el perturbador super a Carnicero mientras sonríe. Es entonces cuando el avance muestra a A-Train (Jessie T. Usher) empleándose a fondo por una calle empapelada con carteles de Patriota y a Profundo (Chace Crawford) en un podcast.

Just a week away, so how about a lil new footage? Come and have a go. pic.twitter.com/X6FvLCqCxl — THE BOYS (@TheBoysTV) March 31, 2026

"Estamos en una guerra para salvar al mundo", afirma Carnicero mientras las imágenes muestran a Leche Materna (Laz Alonso) y a Sister Sage (Susan Heyward). Es entonces cuando una secuencia revela a Patriota de rodillas.

"Amén", le dice sonriente Firecracker (Misty Tucker) antes de descubrir a Soldier Boy totalmente desatado y a punto de hacer saltar todo por los aires. Ya el segundo avance descubre a Patriota maquinando desde el despacho presidencial en la Casa Blanca su siguiente paso para consolidar su posición de poder.

Full HD Version of the new teaser of #TheBoys Season 5.



(Via:@jacqomuz) pic.twitter.com/IzwTMnEn4C — The Boys Out of Context Clips (@TheBoysOOCC) March 30, 2026

Seguidamente, una escena muestra al villano de los Siete adentrándose a toda velocidad en un profundo bosque de noche. Instantes después, las imágenes muestran a Carnicero advirtiéndole a alguien, presumiblemente Hughie (Jack Quaid), que es imparable. Asimismo, el avance también lo muestra lanzándole un coche a Soldier Boy para aplastarlo y a Patriota manipulando a Sister Sage.

"En la última y quinta temporada nos encontramos en un mundo dominado por Patriota, completamente sujeto a sus caprichos erráticos y ególatras. Hughie, Leche Materna y Frenchie están encarcelados en un 'campo de libertad'. Annie lucha por organizar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los Supers. Kimiko está desaparecida. Pero cuando Carnicero reaparece, dispuesto a utilizar un virus que acabará con todos los Supers, pone en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre el mundo y a todos sus habitantes. Es el clímax, amigos. Van a pasar cosas importantes", reza la sinopsis de los episodios finales de The Boys.

Tras el lanzamiento de sus dos primeros episodios, Prime Video estrenará un nuevo capítulo semanalmente hasta el inolvidable y épico final de la serie creada por Eric Kripke el 20 de mayo.