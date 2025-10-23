Homelander vs Marie: Eric Kripke explica cómo el final de la temporada 2 de Gen V condiciona la temporada 5 de The Boys

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Gen V ha cerrado su segunda temporada con sorpresas, giros... y varias muertes. Eric Kripke, el creador de The Boys, ha dado su parecer sobre este desenlace y lo que implicará para la quinta entrega de la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Una buena parte de todo eso es cosa de Michele Fazekas [showrunner de Gen V] y Tom Schnauz, su productor ejecutivo. Fue un giro que me encantó", explicó Kripke a The Wrap haciendo referencia a la revelación que llegó en el penúltimo capítulo que destapó que Cifra no era el gran villano, sino simplemente una marioneta en manos del profesor Godolkin. "Podías pensar que esa criatura medio carbonizada que Cipher mantenía cerca podía ser la respuesta", añadió.

"Luego resulta que Marie es manipulada para liberar al gran villano de la serie. Obviamente, todo eso se remonta a Godolkin. Todo el tiempo piensas que Hamish [Linklater] es el malo", añadió.

"Pero después resulta que el verdadero villano es en realidad Thomas Godolkin (Ethan Slater), el primer personaje que apareció en toda la temporada. Que todo termine cerrando con el hombre que fundó la universidad desde el principio fue realmente muy divertido", continuó Kripke.

"Fue genial ver a Hamish Linklater interpretar durante siete episodios a un villano tan inquietante como es Cipher, y después, en un episodio, hacer del tipo más inocente que hayas visto en tu vida. La transformación es increíble, y es un actor con un gran talento. Fue muy divertido verlo. Y Ethan está increíble como Godolkin", aseguró.

En cuanto a la evolución de Marie Moreau (Jaz Sinclair), Emma Meyer (Lizze Broadway), Sam (Asa Germann) y el resto de sus compañeros en esta segunda temporada de Gen V, Kripke confesó: "Están empezando a darse cuenta de que Godolkin es, en realidad, un lugar terrible para estudiar. A menos que ocurra un cambio drástico allí, llega un momento en que dices: 'Ya he tenido suficiente de este sitio'".

"Aunque lo que realmente los impulsa a seguir adelante son los últimos momentos de Gen V, cuando Annie y A-Train los invitan a unirse a la resistencia", afirmó el creador de The Boys, refiriéndose al instante en que Luz Estelar y el velocista de los Siete se encuentran con Marie y los demás para unirse a ellos en la lucha contra el régimen tiránico de Patriota.

"Eso realmente establece las bases para la quinta temporada de The Boys. De hecho, es el punto de partida, el comienzo de una resistencia clandestina contra el Gobierno fascista de Patriota", admitió. "Están en desventaja numérica y de armamento, pero avanzan con fuerza. Cuando arranca The Boys, han pasado seis meses desde esos eventos, y nos sumergimos directamente en la historia, con las bases ya establecidas ", afirmó Kripke.

Asimismo, asegura que, tras el primer choque de Marie con Patriota, le gustaría ver cómo le dan su merecido escarmiento al despótico líder de los Siete. "Se lo merece. La verdad es que, aunque Marie sea muy poderosa, eso no significa que pueda controlar sus habilidades. Aún es solo una adolescente", expresó. "No es Neo al final de The Matrix. A Marie todavía le queda mucho por madurar y tendrá que superar muchos tropiezos y desafíos en el camino. Pero justo eso es lo que la hace interesante: ver cómo lucha", sentenció el creador de The Boys.

Pese a que la quinta será también la última temporada de la serie, el universo de The Boys tiene cuerda para rato. The Vought Rising, el spin-off centrado en Soldier Boy (Jensen Ackles) y Stormfront (Aya Cash), ya se está filmando en Toronto y rellenará varios huecos que, según Kripke, resultarán "sorprendentes". Sin duda, establece gran parte de los orígenes de Vought. Pero también toma caminos inesperados que, creo, van a sorprender a la gente y les ofrecerán más información sobre el estado de las cosas y este universo de lo que imaginaban", concluyó sin llegar a entrar en detalles.