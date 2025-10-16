Gen V 2x07 destapa la verdad sobre Cipher (Cifra) en uno de los giros más dementes del universo The Boys

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Desde su arranque, la temporada 2 de Gen V ha envuelto a Dean Cipher (Hamish Linklater) en un manto de misterio, convirtiendo al recién llegado en uno de los personajes centrales en la trama de los nuevos capítulos. El spin-off de The Boys ha destapado al fin la verdad sobre el frío, calculador, tremendamente poderoso y enigmático rector de la Universidad Godolkin.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Semana mortal, el 2x07 de Gen V arranca con Marie (Jaz Sinclair) acompañada de Cate (Maddie Phillips) abandonando en mitad de la noche el búnker de Stan Edgar (Giancarlo Esposito) en busca del maltrecho anciano que Cipher mantiene a duras con vida en su casa y que sospechan que podría ser el mismísimo doctor Thomas Godolkin. La poderosa aunque inexperta super quiere acabar de una vez por todas con su conflicto... y hacerlo sin perjudicar a sus compañeros, aunque eso implique tener que dejarlos al margen.

Sin embargo, con las visiones de Annabeth (Keeya King) sobre Marie ensangrentada, ninguno de ellos se encuentra dispuesto a quedarse de brazos cruzados y todos parten en su busca.

Cipher, por su parte, se mantiene dubitativo sobre tirar la toalla o continuar con sus ambiciosos planes y salir triunfante. Tras salir de la casa de Polarity (Sean Patrick Thomas), el villano vuelve a sus experimentos con el misterioso hombre lleno de quemaduras que más tarde la serie confirmará que en realidad es el propio Thomas Godolkin. En un momento dado, Cipher descarga toda su frustración con él apaleándolo con un cinturón e incluso llega a plantearse rematarlo para terminar con su vida.

Pero, en un inesperado giro de los acontecimientos, Cipher consigue su objetivo cuando Moreau intenta dar con su paradero. En los últimos compases del capítulo, Polarity se enfrenta a él con la ayuda de Jordan (Derek Luh), pero el villano manipula a Sam (Asa Germann) para que acabe con ellos.

EL PLAN DE SISTER SAGE SE CUMPLE PASO A PASO

Mientras tanto, Marie encuentra la cámara donde Cipher mantiene oculto a Godolkin a quien pide ayuda, a cambio de sanarle, para derrotar a Cifra... y más tarde también a Patriota. Instantes después, Moreau concentra todo su poder para hacer lo impensable: curar a Thomas por completo. Sin embargo, todo empieza a torcerse... o a salir tal y como Sister Sage había planeado. Y es que la serie ya había mostrado en capítulos anteriores a la super con una inteligencia sobrehumana que la convierte en la persona más lista del mundo maquinando junto a Cifra.

Polarity tiene al rector a su merced, pero justo cuando Godolkin está curado, su tono y gesto cambian y comienza a implorar por su vida en el suelo. En ese momento, la verdad sale a la luz y se descubre que, en realidad, no es el villano frío y sádico capaz de someter y controlar a las personas como marionetas. El, de hecho, ha sido siempre precisamente eso, una marioneta en manos del verdadero gran villano. Es entonces cuando el personaje Hamish Linklater revela, mientrras suplica por su vida que su nombre real es Doug, un hombre común al fin liberado del control mental.

La secuencia evidencia que Cipher no era quien estaba al mando ni poseía los poderes de control mental: era el maltrecho Thomas Godolkin quien usaba sus poderes para influir en la mente de Doug y manejarlo a su antojo. Cada paso que daba formaba parte de su plan para manipular a Marie y conseguir que lo sanase y ser así libre para recuperar su cuerpo, abandonando así el de Doug.

SUPERVIVIENTE DE UN TRÁGICO EXPERIMIENTO

Llegados a este punto, conviene recordar que el primer capítulo de la temporada 2 incluye una brutal y sangrienta secuencia de apertura que muestra a Thomas Godolkin intentando impedir un experimento de sus colegas científicos en el programa Odessa. Sin embargo, fracasa y sus compañeros comienzan a morir violentamente tras inyectarse un suero experimental, antes de desmayarse y de que, presuntamente, todos mueran tras una tremenda explosión en el laboratorio.

No obstante, Godolkin no solo sobrevivió, sino que consiguió unos aterradores y diabólicos poderes... además de, según parece, cierta inmortalidad pese a su maltrecho estado y graves quemaduras. Al verse confinado durante décadas en una cámara hiperbárica, necesitó emplear a Doug como su títere y cuidador. Esto da sentido a por qué Cipher se refería a Thomas como su "padre" y además resuelve la incógnita de si se trataba de un super o no, ya que Marie no conseguía detectar el compuesto V en su sangre.

Dicho esto, la escena sexual entre Cipher y Sister Sage (Susan Heyward) también cobra sentido, ya que la flamante CEO de Vought actuaba compinchada con el proprio Godolkin.

Cipher se perfilaba hasta ahora como el gran antagonista de la temporada 2 de Gen V. Sin embargo, solo era una marioneta en manos de Godolkin, quien, ahora libre y totalmente desatado en su crueldad, busca eliminar a aquellos super más débiles y prevalezcan los poderosos.

Y comienza su objetivo obligando a ahogarse en el campus al chico semidesnudo objeto de las novatadas, dejando en el aire una sensación de ataque inminente. Detener a tan extremadamente peligroso adversario no será tarea fácil para Marie, cuyos poderes pueden ahora rivalizar con los de Homelander, pese a contar con el apoyo de sus amigos.