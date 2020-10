El timeline de The Walking Dead, explicado: ¿World Beyond dónde encaja?

The Walking Dead: World Beyond

MADRID 8 (CulturaOcio)

AMC acaba de estrenar este 5 de octubre The Walking Dead: World Beyond, segundo spin-off de la franquicia zombie. La nueva ficción guarda una estrecha relación con la serie principal y con Fear The Walking Dead, aunque los tres títulos no comparten línea temporal. Es por eso que muchos fans se han preguntado por el encaje de World Beyond en el timeline de TWD respecto a sus predecesoras.

The Walking Dead se estrenó en 2010 y la historia arranca también en ese año. A partir de ahí, la progresión del tiempo en la serie se ralentizó respecto al tiempo real. Por ejemplo, la temporada 8 de TWD se emitió entre 2017 y 2018, pero los personajes aún vivían en 2013. Esto cambió en la temporada 9, cuando la ficción dio un salto temporal de seis años hasta llegar a 2019 y equipararse al tiempo real.

Por su parte, Fear the Walking Dead aún no ha experimentado un salto temporal tan llamativo y su trama todavía se desarrolla en el año 2013. Eso podría cambiar en la temporada 6, que se estrena el 12 de octubre, pero en la actualidad la producción ha quedado muy atrás respecto a la ficción principal y World Beyond.

The Walking Dead: World Beyond está ambientada 10 años después del estallido del apocalipsis zombie, situando los hechos en el año 2020. No está claro en qué punto exacto del año empieza, pero es probable que la trama arranque en la primera mitad de 2020. De esta manera, el timeline de World Beyond se ha igualado al de la temporada 10 de The Walking Dead.

Aunque tienen lugar en la misma época, esto no significa necesariamente que haya un crossover entre The Walking Dead y World Beyond. Según Screen Rant, sí es probable que la primera temporada del spin-off prepare el terreno para que ocurra en la segunda entrega.

World Beyond está concebida como una serie limitada de dos temporadas, por lo que el lapso de tiempo que puede cubrir es mucho menor que cualquiera de las otras series de la franquicia. No se sabe si conectará con la serie, pero aparentemente World Beyond sí conectará con la trilogía de películas protagonizada por Rick Grimes.