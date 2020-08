El tráiler de Fear The Walking Dead confirma un gran spoiler

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) - -

El nuevo tráiler de Fear The Walking Dead, el spin-off de la popular franquicia de zombies de AMC, ha tenido un protagonista inesperado. Un querido personaje de la serie principal ha vuelto, pero a juzgar por el adelanto no va a tener las cosas nada fáciles en la 6ª temporada de la serie.

AMC ha publicado un nuevo avance de la sexta temporada de Fear The Walking Dead, y sorprendentemente ha traído de regreso a Morgan Jones (Lennie James), quien en el último episodio de la 5ª temporada fue disparado a quemarropa por Virginia (Colby Minifie) y abandonado a su suerte para ser devorado por los caminantes.

De algún modo, Morgan ha sobrevivido, y en las nuevas imágenes aparece con una frondosa barba y los ojos rojos, perseguido por un cazarrecompensas (Demetrius Grosse) contratado por la propia Virginia, y con una potente advertencia para Althea (Maggie Grace): "No querrás involucrarte en esto".

I love Luciana & her dirty face. LOL Stay tune my friends @FearTWD returns October 11th on @AMC_TV pic.twitter.com/Mo3Vg2ynVM

En un tuit publicado por la actriz Danay Garcia -que interpreta a Luciana en la serie- se muestra al grupo de supervivientes al apocalipsis zombie de Morgan dispersos por los distintos asentamientos controlados por Virginia. Estos clips a modo de antología llegan después de un póster que mostraba a Morgan con barba y los ojos inyectados en sangre lanzando una amenaza: "El pasado está muerto", reza la imagen.

Find out how the future plays out on the return of #FearTWD on October 11th. pic.twitter.com/W5HAfM93VV