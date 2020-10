¿Cuándo se estrena el final de la temporada 10 de The Walking Dead?

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Estaba previsto que la lucha entre los supervivientes de The Walking Dead y los Susurradores en la temporada 10 llegase a su fin en octubre de 2020. Sin embargo, la pandemia de coronavirus motivó notables retrasos en las labores de post-producción que han provocado cambios en el calendario de la ficción zombie que tienen algo desorientados a sus seguidores. Así, tras el lanzamiento del capítulo 10x16 son muchos los fans que se hacen la misma pregunta: ¿Cuándo se estrena el final de la décima temporada de The Walking Dead?

El reciente lanzamiento del episodio 16 de la décima temporada ha sido el último de The Walking Dead... al menos hasta 2021. Porque, tal y como anunció la serie hace unos meses, aunque el capítulo 16 iba a ser el final de la temporada, tras el parón AMC decidió añadir seis capítulos extra a la 10ª tanda de episodios.

Así, The Walking Dead aún no ha confirmado cuándo lanzará esta media docena de entregas que aún le restan a la temporada 10, aunque todo apunta que verán la luz a principios del próximo año. Por tanto, no habrá nuevos capítulos de The Walking Dead hasta 2021.

Será también en 2021 cuando está previsto que comience la undécima y última temporada de la ficción, una tanda de episodios que concluirá en 2022.

El segundo spin-off de la serie, The Walking Dead: World Beyond, la tercera de la franquicia, también se retrasó desde abril hasta octubre de 2020, con su filmación finalizada antes de que la pandemia de coronavirus obligase a pausar todas las producciones.

Lo mismo ocurrirá con la 6ª temporada de Fear The Walking Dead, que también sufrió retrasos y finalmente verá la luz en la madrugada del 11 al 12 de octubre.