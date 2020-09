La verdad tras la cancelación de The Walking Dead

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

El final de 'The Walking Dead' fue una decisión tomada desde el punto de vista empresarial y no creativo. Según Scott Gimple, la cancelación de la popular ficción zombi tras su undécima temporada, así como también extender la décima con seis episodios adicionales, fueron decisiones tomadas por AMC y por los guionistas ni tampoco de la showrunner, Angela Kang.

"Sabes, la decisión fue realmente más de AMC", declaró Gimple en una entrevista para Decider. "Tenemos un montón de historias que narrar. Y luego, tenemos una que va más allá. AMC tenía una buena idea de lo que necesitábamos de forma creativa", continúa explicando el creativo, asegurando que aún "hay muchas cosas planeadas".

Aunque la serie madre vaya a finalizar, el universo de 'The Walking Dead' está más vivo que nunca. Junto con la continuación de 'Fear the Walking Dead', spin-off y precuela de la ficción, también está el spin-off 'World Beyond', protagonizado por adolescentes.

También AMC tiene pensado producir una serie antológica, 'Tales of the Walking Dead', con tramas episódicas. Además, no hay que olvidar que, tras finalizar la veterana serie, AMC lanzará un spin-off enfocado en Daryl y Carol.

Sobre la ficción protagonizada por Norman Reedus y Melissa McBride, Gimple no quiere desvelar nada. "No me gustan los spoilers, prefiero que la historia vaya a verse antes, si es posible. Pero sí, esta parte será complicada", señala Gimple, que no descarta que ambos puedan acabar como zombis. "Tal vez ambos sean caminantes", dejó caer.