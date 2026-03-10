¿Tiene La Temporada 2 De One Piece Escena Post-Créditos? - NETFLIX

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de One Piece ya está arrasando en Netflix. El viaje hacia la Grand Line de Luffy y sus compañeros de tripulación del Sombrero de Paja ha aterrizado en la plataforma con ocho nuevos capítulos que los fans están devorando con entusiasmo y voracidad. Una nueva entrega ante la que los seguidores se hacen la misma pregunta: ¿Tiene escena post-créditos la temporada 2 de One Piece?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo que incluía dos tras su desenlace.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o TRON. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Y en las series de Netflix, las escenas post-créditos no son un elemento nada extraño y títulos tan emblemáticos de la plataforma como Stranger Things, El juego del calamar, Miércoles, Cobra Kai o más recientemente Los Bridgerton han incluido una secuencia extra a final de algunas de sus temporadas.

LA TEMPORADA 2 DE ONE PIECE NO TIENE ESCENA POSTCRÉDITOS

Pero en el caso de la nueva entega de la adaptación en imagen real de la popular obra de Eiichiro Oda la respuesta es negativa. La temporada 2 de One Piece no tiene escena post-créditos. Así, tras el final del octavo capítulo de la nueva tanda, no hay ningún contenido extra que interese a los fans de cara a la ya confirmada tercera temporada de la serie.

En el caso de One Piece, la duda sobre la secuencia durante los títulos de crédito finales era más que razonable, ya que la anterior tanda de capítulos sí que contó con una. En ella, se anticipaba la llegada de Smoker, el Cazador Blanco, vicealmirante de la Marina y comandante de su Quinta División que está interpretado por Callum Kerr.

En cambio, tras el final del octavo capítulo, de poco más de una hora de duración, no hay ningún tipo de material extra así que todo queda para la próxima temporada, la tercera ya, de One Piece que se espera que llegue a Netflix antes de lo que lo hizo la segunda, no haciendo esperar más de dos años y medio a los fans.