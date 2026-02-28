La escena post-créditos de Los Bridgerton 4, explicada: ¿Quién será el próximo en casarse? - NETFLIX

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de Los Bridgerton ha llegado a su fin, pero, puesto que por el momento la serie de Netflix solo ha adaptado cuatro de los ocho libros de la saga homónima de Julia Quinn, y ya ha confirmado una quinta y sexta entregas, aún queda mucha historia que contar. Así, el desenlace de la última tanda de episodios prepara el terreno para la siguiente, apuntando incluso a la posible protagonista.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En su escena post-créditos (la primera de la serie), la temporada 4 muestra la boda de Benedict y Sophie, celebración a la que acude la mayor parte de la familia, con lady Violet, Francesca, Kate (la esposa de Anthony), Eloise, Hyacinth y Penelope (casada con Colin) en las primeras filas.

Aparte de ofrecer un cierre satisfactorio al romance de los personajes de Luke Thompson y Yerin Ha, la escena parece preparar la siguiente entrega, haciendo un guiño a quién será el próximo Bridgerton en pasar por el altar. "¿Qué boda creéis que será la próxima?", pregunta Kate, dirigiéndose a sus cuñadas. "Oh, yo adoro las bodas, la mejor gente en el mismo lugar", dice Eloise, para sorpresa de todos.

Al darse cuenta de lo que ha dicho, la joven, que a lo largo de toda la temporada había expresado su firme intención de ser una solterona, remarca que le gustan "como invitada", si bien es obvio que las demás mujeres no pierden la esperanza de verla enamorada.

Cabe recordar que el quinto libro de la saga de Quinn, titulado A Sir Phillip, con amor, se centra precisamente en Eloise, por lo que esa intervención ya podría estar augurando que su historia será la próxima en adaptarse y que, a pesar de toda su rebeldía, también encontrará a su media naranja más pronto que tarde.

FRANCESCA TAMBIÉN PODRÍA SER LA SIGUIENTE

Eloise no es la única Bridgerton en la que la siguiente temporada podría centrarse y el final de la temporada no lo olvida. Penelope le pregunta Francesca si volverá a casarse y ella asegura que no, pues ya tuvo su "gran amor" en John y "con una vez basta". Sin embargo, los fans de las novelas saben muy bien que esto no es del todo cierto. Su historia, narrada en el sexto libro, también podría ser la siguiente, si Netflix decidiera volver a invertir el orden de las entregas, como hiciera con la tercera y la cuarta.

Si bien Francesca ya se había casado, en esta temporada pierde trágica e inesperadamente a su marido. Además, se deja ver una creciente simpatía y cercanía de la joven con la prima de John, Michaela Stirling, personaje que en las novelas de Quinn es un hombre, Michael. Aunque al final de la temporada Michaela se marcha, en contra de los deseos de Francesca, es de esperar que vuelva a aparecer en la vida de los Bridgerton.