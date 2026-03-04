¿Qué Es El One Piece? Eiichiro Oda Ya Lo Ha Escrito Pero Lo Esconde En El Fondo Del Océano - ONE PIECE/YOUTUBE

Desde que One Piece comenzó su serialización en 1997 y tras más de 1.175 capítulos del manga publicados, la naturaleza del misterioso tesoro que da título a la obra de Eiichiro Oda se ha convertido en uno de los mayores enigmas del cómic contemporáneo. Aunque sin revelarlo aún al público, el autor ha dejado constancia física, por primera vez, de la respuesta a la pregunta que ha vertebrado su relato durante décadas: "¿Qué es el One Piece?"

Según informa Oricon, Oda ha colaborado con la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marina-Terrestre (JAMSTEC) para conmemorar que el manga ha superado las 600 millones de copias en circulación en todo el mundo. Como concreta el vídeo difundido en el canal oficial de YouTube de la serie, el mangaka aparece en su estudio escribiendo en un papel qué es el tesoro que persiguen los Sombrero de Paja y quién es realmente su capitán, Monkey D. Luffy.

La grabación, sin embargo, no muestra el contenido de esa respuesta, sino que guarda el secreto bajo el mar. La nota se introduce en un pequeño cofre cerrado con llave, que queda a su vez asegurado dentro de una esfera de vidrio resistente a la presión de las grandes profundidades oceánicas, y se sumerge a 651 metros. El secreto permanecerá allí hasta que One Piece publique su capítulo final, un desenlace que por el momento no tiene fecha oficial anunciada.

"¿Qué es el One Piece? Esa respuesta está resuelta desde el principio. El secreto jamás escrito, guardado en la mente de su creador, Eiichiro Oda, ha quedado grabado en papel. Hasta que se revele toda la historia, la verdad permanecerá lejos del alcance de todos en el fondo del océano", reza la voz en off que acompaña al vídeo.

La operación ha estado supervisada por investigadores del programa japonés de Promoción de la Innovación Estratégica (SIP) y por la propia JAMSTEC con el objetivo de minimizar el impacto sobre el ecosistema marino y con el compromiso de recuperar, más adelante, los objetos depositados en el lecho oceánico.

¿QUÉ SE SABE DEL ONE PIECE?

La maniobra no hace sino intensificar la incertidumbre alrededor de la auténtica naturaleza del One Piece, un secreto que carece de confirmación oficial pública más allá de matices puntuales aportados por el propio Oda. En ese sentido, el autor ya descartó que el tesoro sea algo intangible o metafórico como la amistad o el amor.

"No, odio ese tipo de cosas. Es como el final de El mago de Oz, que vi cuando era niño. Después de una aventura tan larga, que la propia aventura sea el tesoro resulta muy insatisfactorio. Te deja con la sensación de: 'He vivido esta gran aventura, así que dadme el tesoro'", explicó Oda en 2019 en una entrevista con Fuji TV.

Mientras el manga mantiene bajo llave su gran revelación, la franquicia continúa expandiéndose en otros frentes. El 10 de marzo llega a Netflix la segunda temporada de la adaptación en imagen real de One Piece, que constará de ocho episodios y se basará en varios arcos del material original como Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y la Isla de Drum. Este conjunto representa el paso de la historia hacia la imprevisible Grand Line, una ruta marítima legendaria donde las reglas parecen cambiar de isla en isla.

En lo interpretativo, regresan los Piratas de Sombrero de Paja que protagonizaron la primera temporada: Iñaki Godoy como Luffy, Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Zoro, Taz Skylar como Sanji y Jacon Romero Gibson como Usopp. Algunos de los muchos nombres que se unen al reparto son Joe Manganiello (Crocodile), David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Lera Abova (Nico Robin), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5).

Netflix ha renovado One Piece por una tercera temporada, cuyo rodaje está en marcha en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). De cara a este asalto, también se han confirmado varios fichajes de peso como Xolo Maridueña, que interpretará a Ace, el hermano de Luffy, y Cole Escola, que dará vida a Bon Clay (Mr. 2), un agente de Baroque Works. Dentro de esa misma organización criminal, Awdo Awdo encarnará a Mr. 1 y Daisy Head será Miss Doublefinger.