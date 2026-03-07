A Netflix se le escapa una foto de un personaje de One Piece que no debería aparecer en la temporada 2 - NETFLIX

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de One Piece llegará a Netflix el próximo 10 de marzo. Y a escasos días del estreno, la plataforma ha sorprendido a los fans con la imagen de un personaje que, en teoría, no debería aparecer en esta nueva ventrega. Se trata de Brook, el músico de la tripulación de los Sombrero de Paja que estará interpretado por el actor Martial T. Batchamen.

Al tratarse de un personaje que hasta el momento no ha aparecido en ningún tráiler, cartel, ni contenido promocional, sorprende que la plataforma de la 'N' roja haya tomado la decisión de añadir esta imagen que aparece en su aplicación al buscar la serie. Todo apunta a que podría tratarse de un descuido por parte de la plataforma.

En el manga de Eiichiro Oda, el músico aparece al final del arco de Thriller Bark, una historia que sucede mucho después del momento en el que se encuentra la serie de Netflix. De hecho, en la instantánea el personaje no aparece en su popular forma de esqueleto, sino todavía como humano, porque todo indica que podría tratarse de un flashback.

#ONEPIECE #OPLA

É OFICIAL!!!



Agora sim imagem oficial do Brook na 2ª temporada, no aplicativo da Netflix! pic.twitter.com/hokY8UHvnF — One Piece of Music (@aMusic_Nerd) March 5, 2026

A raíz de esta imagen, los fans han empezado a especular sobre un flashback sobre Laboon, la ballena isla que los Sombrero de Paja se encuentran al comenzar su viaje por el Grand Line y que también tiene una importante conexión con Brook. De hecho, como bien saben los conocedores del material original, el mayor sueño del esqueleto es reencontrarse con Laboon en Reverse Mountain.

Tanto en el manga como en el anime, Brook es el noveno miembro de la tripulación de los Sombrero de Paja y el octavo en unirse. Gracias a la fruta Yomi Yomi, obtuvo la habilidad de volver a la vida después de morir. Tras resucitar, pasó cincuenta años vagando solo por el Florian Triangle hasta que conoció a Luffy en Thriller Bark, donde primero ayudó a la tripulación como aliado y luego se unió oficialmente.

En la nueva entrega de One Piece regresan al elenco los Piratas de Sombrero de Paja que protagonizaron la primera temporada: Iñaki Godoy como Luffy, Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Zoro, Taz Skylar como Sanji y Jacon Romero Gibson como Usopp. Además de Martial T. Batchamen, otros de los muchos nombres que se unen al reparto son David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Lera Abova (Nico Robin), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5).