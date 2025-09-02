¿Tiene DC Studios ya en marcha Metropolis Crime Anthology, la serie spin-off de Superman?

Archivo - David Corenswet y Nicholas Hoult en un vídeo del rodaje de Superman publicado por Warner Bros. - WARNER BROS - Archivo

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Superman está a punto de concluir su paso por las salas de cine. Pero, más allá de presentar a David Corenswet como el último hijo de Krypton, la cinta de James Gunn también ha introducido a un buen puñado de personajes icónicos, como Mr. Terrific y Jimmy Olsen (Skyler Gisondo). Nuevas informaciones apuntan a que DC Studios ya tiene en marcha Metropolis Crime Anthology, serie con este último como hilo conductor.

Según ha dejado caer DCULeaks en X, dicha ficción ya está en desarrollo y será una antología policiaca centrada en diferentes villanos de DC, presentada por Jimmy Olsen. No obstante, los detalles no están claros. Los últimos rumores indican que la serie, ambientada en Metrópolis, seguirá los pasos del periodista del Daily Planet, encarnado por Gisondo, investigando a los criminales en cada episodio.

As reported on our Discord…sources tell DCULeaks that a Jimmy Olsen series is in fact in development at DC Studios and is a project that we’ve been tracking for some time. It’s set to be a crime anthology series focused on different DC villains hosted by Jimmy Olsen. pic.twitter.com/A1FPZkNxYV — DCULeaks (@rDCUleaks) July 21, 2025

Pero cabe la posibilidad de que su papel sea el de presentar los distintos capítulos que conforman la serie de DC Studios, siguiendo el formato de Crímenes imperfectos o la ya mítica Alfred Hitchcock presenta. En cualquier caso, de ser así, la ficción serviría como vehículo para introducir a villanos que, sin ser pesos pesados como Lex Luthor -interpretado por Nicholas Hoult en Superman-, resultan interesantes para los fans, como puedan ser Sportmaster o Copperhead, y así expandir el DCU en la pequeña pantalla.

Ello, además, sin que la continuidad en series como la temporada 2 de El Pacificador, protagonizada por John Cena, o Linternas se vea afectada. Y, dicho sea de paso, brindando la oportunidad de brillar por sí mismos a otros integrantes del Daily Planet que quedaron relegados a un segundo plano en Superman.

Entre estos últimos se encuentran Perry White, a quien encarnó Wendell Pierce; Cat Grant, a la que puso rostro Mikaela Hoover; o el Steve Lombard de Beck Bennett. Lo que supondría un soplo de aire fresco y, al mismo tiempo, satisfaría al fandom, que ya se quejó de lo poco que aparecieron en pantalla durante la cinta.

Pese a que Gunn no se ha pronunciado al respecto, el director, guionista y copresidente de DC Studios, junto a Peter Safran, confesó recientemente sentirse entusiasmado sobre el desarrollo que estaba tomando una serie del DCU. Bien podría tratarse de la ficción que recuperará a Gisondo como Jimmy Olsen, pero por ahora toca esperar para descubrirlo.