Archivo - James Gunn escribirá y dirigirá la nueva película sobre la "superfamilia" del Universo DC - CAT MORLEY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

El CEO de Warner Bros., David Zaslav, ha confirmado que James Gunn escribirá y dirigirá una nueva película de la "superfamilia" del Universo DC. El codirector de DC Films junto a Peter Safran, se pondrá de nuevo tras las cámaras de un largometraje de la macrofranquicia tras Superman, que llegó a los cines hace apenas un mes y que acumula ya casi 600 millones de recaudación.

"En la gran pantalla, James Gunn está ocupado preparando las próximas entregas de la superfamilia de DC, entre ellas Supergirl: Woman of Tomorrow (2026), Clayface (2026) y la próxima película de Wonder Woman. Además, The Batman II (2027) se está preparando para comenzar su rodaje la próxima primavera, junto a varios otros proyectos en desarrollo", se lee en una circular emitida por Zaslav a los accionistas de Warner y recogida por Deadline.

"La visión de diez años para el universo DC también incluye una emocionante variedad de proyectos televisivos, como El Pingüino, la nueva temporada del Pacificador y el lanzamiento de Linternas en 2026. De manera estratégica y progresiva, la franquicia DC se integrará cada vez más en los planes generales del estudio, abarcando desde el cine y la televisión hasta productos de consumo, videojuegos, experiencias inmersivas y plataformas digitales", continúa el texto.

Zaslav también aplaude en este escrito a Gunn por el reciente éxito de Superman, que ya ha recaudado 560 millones de dólares en todo el mundo, y confirmó que el cineasta "ya se está preparando para escribir la próxima entrega de la superfamilia". El propio Gunn ya confirmó que este proyecto vinculado al Hombre de Acero no será una secuela directa de la cinta protagonizada por David Corenswet.

"En lo que estoy trabajando es, de algún modo... quiero decir, sí, sí, sí, sí. Pero no diría que es una secuela directa de Superman", explicó Gunn en declaraciones recientes a Entertainment Weekly. Dicho esto, conviene recordar que el realizador aseguró no hace mucho haber leído el guion de Matt Reeves y Mattson Tomlin para The Batman 2, describiéndolo como "fantástico".