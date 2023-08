Una estrella de The Witcher defiende el cambio de Henry Cavill por Liam Hemsworth en la temporada 4

Una estrella de The Witcher valora el cambio de Henry Cavill por Liam Hemsworth en la temporada 4

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Con el estreno de los tres capítulos finales de la tercera temporada, Henry Cavill ha dicho adiós a The Witcher. Liam Hemsworth tomará el testigo del británico en el rol de Geralt de Rivia a partir de la cuarta temporada, que aún no tiene fecha de estreno. Anya Chalotra retomará en la cuarta entrega su papel de Yennefer y la actriz ha concedido recientemente una entrevista en la que ha dado su opinión sobre este gran cambio.

Digital Spy entrevistó a Chalotra y le preguntaron si estaba preocupada por la salida de Cavill. "No estoy preocupada. Liam va a estar brillante. Realmente lo creo. Quiero decir, hemos pasado cinco años juntos en este viaje y estoy muy emocionada por Henry. En algún momento ha tenido que terminar su interpretación de Geralt, y ha sido increíble. Hemos pasado una época maravillosa con él. Pero también contar con nuevas personas en este viaje en el que estamos inmersos es muy emocionante", afirmó.

Además, la intérprete desveló qué aspecto de la relación entre Yennefer y Geralt espera que conserve la temporada 4. "La química. Sí, eso. Sé que su relación significa mucho para las personas que aman los libros. También es muy compleja y, en cada etapa, hay algo más que desvelar. Quiero decir, tienen ciento y pico años, y todavía están juntos. Todavía se aman. Hay algo ahí", comentó.

"Sinceramente, no sé lo que vendrá para Yennefer. Hemos creado gran parte de la historia de Yennefer. Tuvimos que hacerlo. Quiero decir, no teníamos que hacerlo, pero para la serie decidieron hacerlo, y estoy muy agradecida por eso. Supongo que sé en qué dirección va, pero no lo sé. Su vida sin Tissaia es diferente. Su vida con Ciri es diferente. Eso solo puede significar una Yennefer más fuerte", añadió la estrella sobre el futuro de su personaje.