Filtradas nuevas imágenes de la temporada 4 de The Witcher con Liam Hemsworth como Geralt y un nuevo personaje

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Netflix está a punto de concluir el rodaje de la cuarta temporada de The Witcher, en la que Liam Hemsworth tomará el relevo de Henry Cavill como Geralt de Rivia. Y desde el set de rodaje llegan unas potentes imágenes del aspecto del actor en el papel del brujo cazador de monstruos, así como también la llegada de un nuevo personaje a la serie basada en las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski.

El coloso del entretenimiento de la gran N todavía no ha anunciado fecha de estreno para la nueva tanda de episodios. Sin embargo, tras lanzar en mayo un breve, aunque emocionante adelanto, los fans ansían que salgan a la luz más detalles sobre esta entrega.

Y estos llegan ahora en forma las imágenes de una secuencia que han logrado captar algunos lugareños en Gales, Reino Unido, donde se está llevando a cabo la filmación de la temporada 4 de The Witcher. En ellas puede verse a Hemsworth completamente caracterizado como Geralt y a su lado a Laurence Fishburne (Matrix), quien debutará en esta cuarta temporada como Regis, un vampiro de aspecto tosco, solemne y mirada penetrante que terminó trabando amistad con el carnicero de Blaviken en el material original.

Filming is almost over, and locals in North Wales have captured behind-the-scenes photos of The Witcher season 4. https://t.co/wp8kWCRfuC pic.twitter.com/04cJhlo2yw

Otras de estas tomas muestran también a la certera arquera Milva, a quien pondrá rostro Meng'er Zhang (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos); a Cahir, responsable del rapto de Ciri tras el asalto a Cintra, interpretado por Eamon Farren; así como también al viejo amigo de Geralt, Zoltan Chivay, encarnado por Danny Woodburn.

Behind the scenes of #TheWitcherSeason4 Laurence Fishburne on the set of The Witcher after joining the Netflix series cast , as he films scenes with co-star Liam Hemsworth in Wales.



The new season has nearly finished pic.twitter.com/pZSke4N5xo