MADRID, 17 May. (Culturaocio) -

Netflix se encuentra rodando la temporada 4 de The Witcher. Y ya han salido a la luz unas imágenes del set de rodaje que muestran, al fin, a Liam Hemsworth convertido en el mismísimo Carnicero de Blaviken, Geralt de Rivia.

Tras despedirse con un apoteósico final en la tercera temporada, será Hemsworth quien recoja el testigo de Henry Cavill como el legendario brujo en la cuarta temporada de la serie, que aún no tiene fecha de estreno. Los seguidores de la épica saga creada por Andrezej Sapkowski arden en deseos de ver al actor de Los juegos del hambre luciendo como Geralt de Rivia.

No hace mucho, se filtró una escena protagonizada por Geralt en la que aparecía con su nuevo traje, alejado del aspecto que había mantenido hasta ahora en la serie. Pero en este caso, no se trataba de Hemsworth, sino de su doble de acción, quien vestía el atuendo del personaje.

Escasos días después surgen a la luz unas suculentas imágenes del set de rodaje que han puesto aún más largos los dientes a los fans de The Witcher. Y es que, en ellas Hemsworth sí es quien luce imponente como el brujo de la Escuela del Lobo.

Pese a que son unas imágenes de muy baja calidad, puede apreciarse el impresionante trabajo de caracterización que se ha llevado a cabo para mostrar al actor lo más parecido posible a su predecesor, Cavill. Es más, entre estas tomas, se incluye una que parece recrear la lucha que tuvo a cabo entre Geral y Vilgefortz (Mahesh Jadu) durante la temporada 3.

4K #new @liamhemsworth Is Seen On The Set Of ‘The Witcher’ For The First Time on May 14, 2024 #liamhemsworth pic.twitter.com/2fkmmJdMtN