¿Quién muere en la temporada 3 The Witcher, el adiós de Henry Cavill?

Archivo - Todas las muertes de la temporada 3 The Witcher, el adiós de Henry Cavill

Archivo - Todas las muertes de la temporada 3 The Witcher, el adiós de Henry Cavill - NETFLIX - Archivo

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de The Witcher ha llegado a su fin con el estreno en Netflix de sus tres últimos capítulos. Y, de nuevo, lo ha hecho sin escatimar en sangre y muertes, como viene a ser costumbre en la serie. Henry Cavill se ha despedido de la ficción y de su papel como Geralt de Rivia con una entrega en la que muchos personajes, algunos nuevos y otros ya conocidos, han dado su vida.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La trama se ha centrado mucho en la de Ciri, cuyo poder es capaz de cambiar radicalmente el destino del Continente. La joven lleva en sus venas la poderosa Vieja Sangre, por lo que los bandos en guerra, con el imperio de Nilfgaard de un lado y los Reinos del Norte del otro, quieren hacerse con su tremendo poder para su propio beneficio. Algo que ha llevado hasta a que 14 personajes bastante relevantes, además de un buen montón de soldados y esbirros, hayan perdido la vida en la tercera temporada de The Witcher.

EL PROFESOR

El profesor es uno de los primeros asesinos contratados para matar a Ciri que aparecen en la temporada 3 de The Witcher. En el capítulo 1, el personaje llega hasta los protagonistas, donde él y sus secuaces se enfrentan a Geralt. El héroe interpretado por Cavill demuestra sus increíbles habilidades y se deshace de ellos rápidamente.

GAGE

En ese mismo primer episodio, Geralt, Ciri y Yennefer también se enfrentan a los elfos de Francesca. Estos quieren a Ciri porque su La Vieja Sangre es la clave para salvar a su pueblo, según su profecía. En la batalla, el hermano de Francesca, Gage, intenta secuestrar a la joven y es asesinado, de nuevo, por el letal Geralt.

FENN Y CODRINGHER

Geralt acude a los abogados e investigadores Fenn y Codringher para saber más sobre Rience, por qué les ataca y para quién trabaja en realidad. Y, a pesar de que la pícara pareja miente al protagonista, Rience decide deshacerse de ellos para evitar que puedan destapar sus secretos. Por ello, y a pesar de sus súplicas, el terrible mago de fuego incendia su casa con ambos personajes dentro en el episodio 2.

LA REINA HEDWIG

Mientras el rey Vizimir II prepara su estrategia planteándose una alianza con Emperador Emhyr de Nilfgaard, el monarca recibe un regalo. Cuando lo abre, lo que se encuentra es nada menos que la cabeza de su esposa, la reina Hedwig. Desolado, Vizimir achaca en primer lugar el acto a los Nilfgaardianos, aunque posteriormente se descubre que el asesinato es una estratagema obra de Dijkstra para que el rey cambie de aliados.

GALLATIN

Tras su intento por engañar a Emhyr al final de la segunda temporada, Cahir es tratado como un prisionero por el Imperio Nilfgaardiano. Para recuperar su confianza y valía, decide matar al líder de los scoia'tael, Gallatin, a sangre fría y a pesar de que entre ambos existía una suerte de amistad. El elfo es asesinado por Cahir, sirviendo su muerte además para los planes políticos del Emperador.

APLEGATT

La muerte de Aplegatt, el mensajero de Dijkstra, se le aparece a Ciri en una visión. Ella ni siquiera sabe quién es, pero supone un duro golpe a nivel mental, puesto que no puede hacer nada para evitar que una persona perezca. Y es que, como le explica Yennefer, tratar de detener lo que ocurre en las visiones puede ser catastrófico y causar aún más males. Finalmente, Aplegatt acaba muriendo por una flecha antes de poder entregar el importante mensaje de Dijkstra que habría evitado una guerra que, probablemente, se verá en la temporada 4.

GERHART

Gerhart, uno de los magos más poderosos de Aretuza y el más anciano, también muere en la tercera temporada de The Witcher. La serie no muestra que haya sido herido, ya que hay numerosas batallas ocurriendo de manera simultánea en la escuela, y se limita a señalar que está sufriendo un infarto. Triss trata de ayudarlo, pero Tissaia le indica que ya es tarde, poniendo punto y final a la vida del anciano. Pese a que su personaje apenas ha tenido peso en la serie, se le presuponía uno de los personajes más poderosos de su tiempo.

ARTORIUS

Artorius es una de las bajas más sensibles que The Witcher presenta en el brutal sexto episodio de su tercera temporada. Durante el Golpe de Thanedd, el mago Artorius intenta matar a Francesca, pero en ese momento es asesinado por Fringilla, su sobrina. Una trágica muerte que pone fin a su paso por la serie, donde apareció por primera vez en la temporada 1.

FILAVANDREL

Después de perder a su hijo en el final de la segunda temporada, y a su hermano en la Parte 1 de la temporada 3, Francesca pierde a otro ser querido más. Su marido, Filavandrel, se sacrifica para salvar su vida al interceptar un poderoso ataque mágico de Tissaia en plena batalla entre magos y elfos.

RIENCE

Uno de los grandes villanos de la serie, Rience, al fin es eliminado en la temporada 3 de The Witcher. Tras encontrarse con Ciri en medio del caos del Golpe de Thanedd, Rience acaba siendo fácilmente decapitado por Geralt con su legendaria espada con la ayuda de Yennefer. Un final tan rápido como sorprendente y que, además, se aleja de los libros. En ellos, es Ciri quien le mata, pero en el proyecto de Netflix se guardan el primer asesinato de la joven para más adelante.

TISSAIA

La poderosa Tissaia es el único personaje de la lista que no es asesinado, sino que se suicida. Carcomida por el remordimiento de haber provocado, sin quererlo, el Golpe de Thanedd y no haber sido capaz de prever la terrible traición de Vilgefortz, la hechicera pone fin a su vida en el final de la temporada 3 de The Witcher. Todo ello a pesar de que Yennefer confiaba en que fuese capaz de reconstruir la escuela.

EL REY VIZIMIR

Vizimir II había perdido a su mujer en la primera parte de la tercera temporada de The Witcher. Y, en la Parte 2, comparte destino con ella. El monarca es asesinado por un miembro de su corte que en realidad trabajaba para Philippa, dando paso al reinado de Radovid. Esta muerte clarifica mucho más que los libros que Philappa sí estuvo involucrada en el final de Vizimir II.

STREGOBOR

El último de los principales damnificados en el Golpe de Thanedd es Stregobor. El ladino personaje interpretado por Lars Mikkelsen ayuda a los magos en el ataque de los elfos a la escuela, lanzando poderosos hechizos de fuego. Su cuerpo nunca aparece, pero en su última escena se le muestra a punto de lanzar un nuevo ataque contra una horda de elfos en lo que, presumiblemente y dado el catastrófico destino de la escuela, es su final en The Witcher.