Netflix cancela The Witcher, que terminará tras la temporada 5

MADRID, 19 Abr. (CulturaOcio) -

Acaba de arrancar la producción de la temporada 4 de The Witcher, en la que Liam Hemsworth sustituirá a Henry Cavill como Geralt de Rivia. Antes incluso de rodar los nuevos capítulos, la plataforma de streaming ha anunciado que la ficción terminará con su quinta entrega.

Netflix compartió a través de la cuenta oficial de la serie en Twitter un vídeo de la lectura de guion de la temporada 4, clip en el que aparecen Hemsworth, Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg, Freya Allan como Ciri, Joey Batey como Jaskier, Cassie Clare como Philippa Eilhart y Mahesh Jadu como Vilgefortz de Roggeveen.

"Es oficial, la temporada 4 de The Witcher está en producción. Pero eso no es todo, ya estamos planeando la temporada 5, que será la última temporada y llevará esta serie épica a una conclusión adecuada. Nos vemos en El Continente", reza el post.

