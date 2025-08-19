Malas noticias para la temporada 3 de Separación (Severance)

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de Separación (Severance) no contará con Ben Stiller como director. El cineasta e intérprete, que estuvo tras las cámaras en varios episodios de las anteriores entregas, ha anunciado que por problemas de agenda no podrá hacer lo mismo en la próxima, si bien esto no significa que vaya abandonar la serie, de la que seguirá siendo productor ejecutivo.

"Estoy en un momento de mi vida en el que pienso: 'El tiempo se acaba'", explicó Stiller en una entrevista concedida a Los Angeles Times. Y precisamente teniendo en cuenta lo valioso que es el tiempo, el actor y director ha planificado ya junto al showrunner Dan Erickson y el equipo de guionistas gran parte de la tercera temporada de Separación, para poder pasar a ocuparse de otros proyectos. "Estas cosas llevan tiempo y cuanto mayor te haces, más te das cuenta de que el tiempo es limitado", expresó.

Cabe recordar que en el horizonte de Stiller se encuentran títulos como Focker In-Law, la nueva entrega de Los padres de ella, que llegará a los cines el 27 de noviembre de 2026, 26 años después del estreno de la primera cinta, y que el intérprete volverá a protagonizar junto a Robert de Niro. El actor tendrá además un papel en la serie de HBO Max The Band y dirigirá una película sobre la segunda guerra mundial y el documental sobre sus padres Stiller y Meara: Nada está perdido.

Aun con su apretada agenda, Stiller quiso dejar claro que, pese a no ejercer como director en la nueva temporada de Separación, seguirá formando parte de la misma y, de hecho, ya ha estado trabajando en ella. "He estado trabajando a tiempo completo durante los últimos ocho meses en la tercera temporada y no tengo intención de irme a ningún sitio", escribió el intérprete en X, antes Twitter, respondiendo a la publicación de un fan.

Yes! It’s been full time the last 8 months working on season 3 and I’m not going anywhere. We have incredible directors and a team that creates the show. I love directing it and look forward to at some point again for sure. I feel like season 3 is going to be the best yet as we… — Ben Stiller (@BenStiller) August 18, 2025

"Contamos con directores increíbles y un equipo que crea la serie. Me encanta dirigirla y estoy deseando volver a hacerlo en algún momento, sin duda. Creo que la tercera temporada va a ser la mejor hasta ahora, ya que seguimos evolucionando", aseguró Stiller.

Si bien la nueva tanda de episodios de Severance aún no habría comenzado a rodarse, todo apunta a que su estreno no se demorará tanto como lo hiciera el de la segunda temporada, que llegó tres años después de la primera. "El plan no es esperar tres años. Con suerte podremos desvelar cuál es el plan muy pronto", expresó el propio Stiller el pasado mes de marzo, en declaraciones al podcast New Heights.