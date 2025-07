Kathy Bates hace historia en los Emmy 2025

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

La Academia de Televisión ha anunciado las nominaciones a los Emmy 2025, con Severance encabezando la lista con 27 candidaturas. Entre las nominadas está Kathy Bates, que a sus 77 años ha batido un récord.

Bates se ha convertido en la intérprete de mayor edad nominada en la categoría de actriz principal en una serie dramática por su papel en el reboot de CBS de Matlock. Con esta candidatura, Bates supera el récord previamente establecido por Angela Lansbury, quien tenía 70 años cuando recibió su última nominación en 1996 por Se ha escrito un crimen.

En Matlock, Bates interpreta a Madeline 'Matty' Matlock, una abogada que regresa al mundo legal décadas después de una misteriosa y trágica jubilación. Matty es contratada por el prestigioso bufete Jacobson Moore, donde tiene como jefa a Olympia, una socia joven y brillante, a pesar de contar con décadas de experiencia.

Anteriormente Bates fue nominada en la misma categoría en 2011 y 2012 por su papel como Harriet Korn en Harry's Law, de NBC, convirtiéndose en la quinta nominada de mayor edad en la historia de la categoría, con 64 años. Aunque no ganó por ese papel, Bates sí ha ganado dos premios Emmy: uno por su aparición como actriz invitada en Dos hombres y medio y otro por su papel secundario en American Horror Story: Coven.

La nominación también supone un éxito para CBS, ya que Bates se convierte en la primera nominada de la cadena en esta categoría en más de una década, tras la victoria de Julianna Margulies por The Good Wife en 2014.

La estrella competirá por el galardón con Sharon Horgan por Hermanas hasta la muerte, Britt Lower por Severance, Bella Ramsey por The Last of Us y Keri Russell por The Diplomat.