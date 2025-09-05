La temporada 4 de The White Lotus ya tiene destino... Y no es muy exótico - HBO MAX

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

La serie de intrigas The White Lotus regresará a HBO Max con una cuarta y emocionante temporada. Las informaciones más recientes aseguran que los nuevos episodios trasladarán su producción a tierras europeas, más concretamente hasta Francia.

Según informa Deadline, la cuarta entrega de la aclamada ficción creada por Mike White se rodará en Francia. The White Lotus utiliza en exclusiva la cadena hotelera Four Seasons para recrear los ostentosos hoteles que dan nombre a la serie.

Hasta ahora se desconoce la ubicación exacta; sin embargo, se especula con que el Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, ubicado en la Riviera francesa, es donde ambientarán su trama los nuevos episodios.

Tal y como señalaba el medio a inicios de este año, HBO consideraba buscar un hotel de la cadena Four Seasons en Europa. Además, White aseguraba también que quería un cambio de aires.

"Para la cuarta temporada quiero distanciarme un poco de esa imagen recurrente de las olas rompiendo contra las rocas, aunque en los hoteles White Lotus siempre hay sitio para algún asesinato más", afirmó a Deadline al finalizar la tercera entrega, la cual zanjaba en su metraje de 90 minutos la cuestión que planteó en su primer episodio: a quién pertenecía el cadáver que Zion encuentra flotando en el agua y quién tendría las manos manchadas de sangre.

Dicho esto, uno de los aspectos más destacados y aplaudidos de The White Lotus durante sus tres temporadas anteriores es la elección de sus ubicaciones. Esto se debe a que White no se limita a emplearlos como telón de fondo y entrelaza los distintos escenarios con los arcos de los personajes.

Cabe recordar que la temporada 1 de The White Lotus se ambientaba en los lujosos resorts de Hawái, mientras que la segunda y tercera se situaban en Italia y la exótica Tailandia, respectivamente. El hecho de trasladar la temporada 4 a Francia resulta igualmente adecuado, con sus impresionantes paisajes y devolviéndole a la serie su encanto europeo.