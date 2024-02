La CRM y todo lo que debes saber antes de The Walking Dead: The Ones Who Live

CRM y todo lo que debes saber antes de The Walking Dead: The Ones Who Live

Un helicóptero de la La República Cívica Militar (Civic Republic Military o CRM en inglés) se llevó a un Rick Grimes (Andrew Lincoln) herido en la temporada 9 de The Walking Dead y, aunque no se sabía demasiado sobre este grupo, las precuelas Fear the Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond arrojaron luz sobre la misteriosa organización. Esta comunidad estará de vuelta, ya que tendrá un papel clave en The Walking Dead: The Ones Who Live, que llegará el 26 de febrero a AMC+ España.

EL HELICÓPTERO

Después de despertarse de un coma en el episodio piloto Days Gone Bye de The Walking Dead, Rick vio un helicóptero aún operativo mientras iba a caballo hacia Atlanta. No vería otro helicóptero hasta que uno voló sobre él en la temporada 8.

A O B

Jadis capturó a Rick en la temporada 8 y lo encerró dentro de un contenedor marcado con una "A". En la temporada 9, Jadis ve un helicóptero dando vueltas en el cielo. El piloto le pregunta: "¿Qué tienes? ¿Una 'A' o una 'B'?". Jadis le responde que no tiene nada que intercambiar y el piloto le dice que necesitaría una "A" `para cerrar un trato.

EL SÍMBOLO DE TRES ANILLOS

El símbolo con los tres anillos interconectados apareció por primera vez en una lata de comida de Jadis. Jadis capturó otra "A", en este caso, Negan (Jeffrey Dean Morgan), y luego hizo una señal al helicóptero con el símbolo de los tres anillos, que partió sin ella.

LA CIUDAD ESCONDIDA

Posteriormente, Jadis le confesó al padre Gabriel que intercambiaba personas por alimentos y suministros. "Gabriel, ven conmigo. Hay otro lugar. Está lejos de aquí, pero si vamos juntos podemos llegar", le dice. Esa fue la primera mención indirecta a la CRM, una ciudad oculta de más de 200.000 supervivientes. Pero cuando Gabriel va a avisar a Rick, Jadis le golpea y le dice: "Todo este tiempo... Pensé que eras una 'B'. Solo me queda un lugar al que ir y tú eres el precio de la entrada".

EL TRATO

Después de que Rick llevara a una horda de zombies hasta un puente para hacerlo estallar y salvar a su familia y amigos, Jadis lo encontró vivo. "Tengo una 'B'. No una 'A'. Nunca tuve una 'A'", le dice Jadis al piloto, agregando que su "A" estaba "herida, pero él es fuerte". Luego, el helicóptero de la CRM sacó a Rick y Jadis de Virginia.

EL EQUPO DE RECUPERACIÓN

En la temporada 5 de Fear the Walking Dead, Althea (Maggie Grace) se encuentra con la soldado y piloto de la CRM Isabelle (Sydney Lemmon) en Texas después de encontrar mapas desplegables marcados con el logotipo del grupo. Isabelle y Beckett (James Armstrong) eran parte de la Zona 17, pero según el protocolo, Isabelle mató a Beckett cuando se convirtió en una "amenaza para la seguridad operativa".

"Nadie se marcha sin más, y mucho menos con los mapas que llevaba", le dice Isabelle a Al, explicando que los mapas "hacen vulnerable lo que tenemos, aquello por lo que estamos trabajando". Luego advirtió a Al: "Si ves a alguien con esta chaqueta, debes tener miedo".

LA REPÚBLICA CÍVICA

La República Cívica Militar hizo su primera aparición en el episodio 3 de la temporada 1 de The Walking Dead: World Beyond. Entre la población de 200.000 habitantes se encontraba la teniente coronel de la CRM Elizabeth Kublek (Julia Ormond). "Tenemos energía, agua, medicinas, transporte, el Consejo, los tribunales, las escuelas, la cultura, la moneda, la economía, la agricultura, la industria, la ley... Somos la última luz del mundo", reveló Kublek. "Somos la última esperanza. Y nosotros, nosotros, permitimos que esta población de más de 200.000 almas viva. Para crear el futuro", añadió.

En el episodio 4 de la temporada 1 de The Walking Dead: World Beyond, Elton (Nicolas Cantú) se refirió a la República Cívica como 'La ciudad escondida'. "Si tienen tecnología, agricultura y sistemas gubernamentales sofisticados, sería inteligente permanecer ocultos", propuso Elton.

LA ALIANZA DE LOS TRES

The Walking Dead: World Beyond reveló que el símbolo de los tres anillos representaba la Alianza de los Tres: la República Cívica, Portland, Oregón y Omaha, Nebraska, además de su satélite, Campus Colony en Lincoln, Nebraska. Sin embargo, la CRM eliminó la Zona Segura de Omaha y Campus Colony como parte de una operación militar clandestina ordenada por el General Beale, quien fue mencionado por primera vez por Kublek.

EL CRC

Una conversación entre la sargento de la CRM Jennifer Mallick (Annet Mahendru) y el soldado Dennis (Maximilian Osinski) arrojó luz sobre los orígenes de la CRM. En World Beyond, se supo que el Ejército de la República Cívica acordó una transición de poder al Consejo de la República Cívica (CRC) y al Gobierno Civil después de una década. Pero 10 años después, en 2020, el general Beale de la CRM solicitó un retraso de emergencia de la supervisión civil debido a las tragedias en Nebraska.

EL PROYECTO VOTUS

En World Beyond, se reveló que Beale y Kublek fundaron el Proyecto Votus: un proyecto que implica estudiar sujetos vivos hasta la muerte para avanzar en la investigación sobre la resurrección de los zombies. En un centro de investigación ubicado en Ithaca, Nueva York, el grupo reclutó a científicos como el Dr. Leo Bennett (Joe Holt) y la Dra. Lyla Belshaw (Natalie Gold) para desarrollar una cura para el virus zombie. Mientras Bennett investigaba hongos para acelerar la descomposición de los muertos, los experimentos secretos con zombis de Belshaw utilizaron sujetos de prueba mordidos por zombies que la CRM clasificó con la "A".

LA CRP

El final de The Walking Dead mostró a Rick usando una chaqueta con el logo de los tres anillos. Si bien nunca apareció en World Beyond, un episodio contenía pistas sobre el destino de Rick, a quien aparentemente han puesto a trabajar matando caminantes en una instalación conocida como CRP. En estos estadios abandonados, los trabajadores eliminan zombies para darle apoyo a la CRM. El prisionero de la CRM, Silas (Hal Cumpston), fue enviado a uno de estos puestos en Nueva York. Rick, sin embargo, ha pasado los últimos ocho años en Filadelfia.