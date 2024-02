The Walking Dead: The Ones Who Live mostrará zombies "nunca antes vistos"

The Walking Dead: The Ones Who Live mostrará zombies "nunca antes vistos" - AMC

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

Será el próximo 26 de febrero cuando llegue a AMC+ España The Walking Dead: The Ones Who Live, spin-off protagonizado por Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira). Además de continuar la historia de amor entre los dos protagonistas, la nueva serie traerá algunas sorpresas, incluyendo nuevos zombies nunca antes vistos.

The Walking Dead: Daryl Dixon reveló que se estaban enviando variantes de caminantes artificiales a través del océano Atlántico entre Estados Unidos y Francia, incluidos zombies de sangre ácida, llamados quemadores, y zombies más inteligentes capaces de escalar paredes y abrir puertas.

En una entrevista concedida a ComicBook, le preguntaron al director de contenido Scott Gimple si estos caminantes estarán presentes en The Ones Who Live. "Hay una gran historia de fondo en eso, por qué está sucediendo eso en Francia o incluso en Europa. Antes de Daryl Dixon, lo vislumbramos al final de World Beyond, y realmente está en Europa", explicó.

"Sin embargo, hay caminantes en The Ones Who Live que espero que la gente no haya visto antes, gags que no hemos visto antes, cosas que te revolverán el estómago y que no has visto antes. Pero esos zombies fuertes están en Europa", concluyó.

Esos caminantes "fuertes" son lo que el showrunner de Daryl Dixon, David Zabel, llama 'ampers', en referencia al suero del Dr. Lafleur que "amplifica" a los caminantes con mayor fuerza, velocidad e inteligencia. Estos zombies estarán muy presentes en la segunda temporada, The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol, tal como reveló Zabel en declaraciones a ComicBook: "Seguimos contando la historia de la amenaza de los 'ampers', los caminantes amplificados que Genet está cultivando como ejército".