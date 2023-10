The Walking Dead: Daryl Dixon confirma el ingrediente secreto para crear las variantes zombies

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Las variantes zombies han sido una posibilidad en The Walking Dead casi desde su inicio. The Walking Dead: Daryl Dixon no solo sigue al personaje de Norman Reedus en Francia, sino que también está revelando nuevos datos sobre el origen de estos caminantes con habilidades especiales.

The Walking Dead: Daryl Dixon ha revelado dos puntos clave en la creación de variantes zombies. En primer lugar, las variantes zombies son creadas por el hombre, no son de origen natural. Este punto queda claro en el episodio 3 de The Walking Dead: Daryl Dixon, cuando Genet lleva a Codron a un laboratorio donde un científico está experimentando con un zombie. El zombie, que está encadenado a la pared, de repente se libera, demostrando su superfuerza, pero rápidamente implosiona. Esta escena implica que el plan de Genet incluye capturar zombies normales e inyectarles algo para mejorar sus habilidades.

La segunda revelación sobre la creación de variantes zombies es que las cabezas decapitadas pueden tener algo que ver con ello. En el episodio 5 de The Walking Dead: Daryl Dixon, hay un flashback de Daryl con Juno en el barco Pouvoir. El protagonista recuerda haber visto un laboratorio en un contenedor de envío, y dentro de él había jaulas llenas de caminantes, un caminante encadenado a la pared y una cabeza de zombie decapitada flotando en un frasco. Teniendo en cuenta lo específico que es tener una cabeza de zombie, parece probable que esto tenga algo que ver con la creación del suero que convierte a los caminantes en variantes.

Por otra parte, la versión de Genet para crear variantes zombies puede no ser la única manera. Se han visto variantes zombies tanto en Estados Unidos como en Francia, y teniendo en cuenta lo que ha revelado Daryl Dixon, alguien tuvo que crear estos zombies. Esto deja dos posibilidades: o los métodos de Genet ya se han descubierto en Estados Unidos o hay otra forma de creación para las variantes zombies que aún no se ha revelado.