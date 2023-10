Carol regresa en el teaser de la temporada 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

AMC anunció durante la New York Comic Con que Melissa McBride retomará su papel de Carol en la temporada 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon. La entrega se titulará The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol (El libro de Carol) y la cadena ya ha lanzado el primer teaser.

"No sé si este es el lugar en el que se supone que debo estar. Estoy pensando en todas las personas que dejé atrás. Me pregunto si todavía están pensando en mí", dice Daryl, que está en Francia, en el clip.

Mientras tanto, en Estados Unidos, Carol ha dejado la Commonwealth y ha estado siguiendo a Daryl por la costa este. Su búsqueda la lleva a Fuller's Auto Repair en Maine, donde Jones (Gilbert Glenn Brown) vendió a Daryl y Juno (John Ales) al doctor Lafleur, haciendo que Daryl acabara en un barco rumbo a Francia. "El hombre que estaba aquí. ¿Dónde está?", pregunta Carol, que empuña una ballesta.

Un extraño se acerca entonces a Carol y le pregunta: "¿Lo dejarías todo para buscar a alguien que no conoces?". "Si hubiera una esperanza de encontrarlo con vida, sí", responde ella.

Tal como desveló Norman Reedus en la New York Comic Con, Carol tendrá un papel clave en la temporada 2. "Mi buena amiga, la talentosa Melissa McBride, estará en el reparto habitual. No podríamos estar más entusiasmados", declaró. Además de ambos actores, The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol también contará en su reparto con Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Anne Charrier, Romain Levi y Eriq Ebouaney. Se espera que la entrega llegue a AMC en algún punto de 2024.