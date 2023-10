El futuro de The Walking Dead tras el final del spin-off de Daryl Dixon

La temporada 1 de The Walking Dead: Daryl Dixon ha llegado a su fin, y el ambiguo desenlace plantea muchos interrogantes. Aunque algunas tramas han concluido, otros arcos han quedado abiertos, abriendo infinidad de posibilidades para el futuro de la franquicia.

Al final de la temporada 1, Daryl Dixon se debate entre irse en barco de vuelta a Estados Unidos y quedarse en Francia con Laurent. La idea de que Daryl se quede en Francia reescribiría su historia en toda la saga. El objetivo de Daryl al llegar a Francia era regresar a la Commonwealth; sin embargo, esto no habría sido posible sin conocer a Laurent. Daryl pasó de ver a Laurent como una simple misión a preocuparse de verdad por él, pero que Daryl se quede y abandone a sus amigos en Estados Unidos por Laurent e Isabelle parece difícil de creer. Si bien Francia ha tenido un impacto significativo en la vida de Daryl, él es el tipo de personaje que sacrificaría su posible felicidad por volver a casa con su verdadera familia.

Daryl ha desarrollado un vínculo con las personas que ha conocido Francia, y parece incluso disfrutar de la vida en el Nido, pero esto seguramente no puede reemplazar las amistades que construyó durante una década en The Walking Dead. El regreso de Rick Grimes es inminente, y la posibilidad de que Daryl renunciara a encontrarse con Rick después de todo este tiempo va en contra de sus principios. También sabe lo mucho que significaría para Judith y R.J. traer a Rick a casa, mientras que personas como Carol y Connie también esperan que Daryl regrese. Si Daryl se quedara con Laurent e Isabelle, estaría cambiando por completo los valores del personaje.

Si Daryl finalmente opta por quedarse en Francia, cambiará el futuro de The Walking Dead. El hecho de que Daryl esté permanentemente en Europa hace que le resulte mucho más difícil participar en otras series en el futuro. Carol será una parte importante de la temporada 2 de Daryl Dixon, pero su presencia probablemente se producirá mientras ella viaja a Francia, algo que no todos los personajes harán. A menos que decida irse, Daryl no será parte de la guerra contra la CRM, una trama que casi con totalidad llegará a la saga, e incluso se perdería su posible reencuentro con Rick Grimes, lo que representaría una gran pérdida para la franquicia.

Aunque sería difícil, Daryl aún podría estar involucrado en otros proyectos de la franquicia, incluso desde Francia. Los aliados que ha hecho en Francia siempre podrían ayudar en una posible lucha, tal vez contra un grupo grande como la CRM. Con la esperanza de que los supervivientes de The Walking Dead algún día puedan establecerse y prosperar, los viajes al extranjero pronto podrían volverse más comunes. Los viajes en avión no parecen probables, pero es evidente que los barcos todavía operan en el mundo post-apocalíptico y podrían permitir a Daryl viajar a Estados Unidos y que otros supervivientes fueran a Francia.

Las radios se han utilizado habitualmente en la franquicia, lo que significa que Daryl podría potencialmente contactar con la Commonwealth desde el Nido, y viceversa. Esto permitiría a Norman Reedus tomarse un descanso de su papel como Daryl si fuera necesario, y al mismo tiempo mantener a su personaje al alcance para un posible regreso. Cuando se necesite a Daryl nuevamente, establecer algún tipo de comunicación le permitiría participar en cualquier próxima producción. El final de la temporada 1 de The Walking Dead: Daryl Dixon no garantiza que Daryl se quede en Francia, pero si lo hace, todavía hay opciones para que esté presente en la franquicia.