MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: The Ones Who Live, el nuevo spin-off de The Walking Dead, llega a AMC+. El primer capítulo llegará a la plataforma el 25 de febrero y todos los siguientes episodios de la serie verán la luz cada semana exclusivamente en el servicio de streaming. ¿A qué hora se estrena The Walking Dead: The Ones Who Live en AMC+?

La ficción producida por el showrunner Scott M. Gimple y dirigida por Greg Nicotero seguirá a la icónica pareja formada por Michonne (Danai Gurira) y Rick Grimes (Andrew Lincoln), que no descansarán hasta encontrarse.

En España será a las 06:00 horas del lunes 26 de febrero cuando el primer episodio del nuevo spin-off de The Walking Dead llegue a AMC+. Además, de forma excepcional, este primer capítulo también se lanzará en el canal de AMC en España el 26 de febrero a las 21:10 horas. Para aquellos que vivan en las Islas Canarias, será a las 05:00 horas cuando encuentren disponible en streaming la ficción. Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la serie tendrá otro horario.

Según el huso horario de la Zona Central, aquellos que residan en México podrán disfrutar del primer capítulo de The Ones Who Live a partir de 23:00 horas del domingo. También a las 23:00 horas los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua podrán ver la nueva ficción del universo consumido por la guerra entre los vivos y los muertos.

A las 00:00 será cuando la serie estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y la zona este de los Estados Unidos. Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, The Walking Dead: The Ones Who Live podrá verse en AMC+ desde las 01:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del inicio de la ficción desde las 02:00 horas. A las 21:00 horas será cuando el primer capítulo de la serie centrada en la pareja más icónica de la franquicia se estrene en la zona oeste de los Estados Unidos.