The Walking Dead: Daryl Dixon confirma el origen de los zombies con superpoderes

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 11 de The Walking Dead reveló la existencia de zombies inteligentes capaces de trepar, pero esa no era la única variante. The Walking Dead: World Beyond presentó a unos caminantes más rápidos y fuertes, e insinuó que fueron creados en Francia por los mismos científicos que desataron el apocalipsis. Ahora The Walking Dead: Daryl Dixon ha presentado a los burners (quemadores), pero, además, ha desvelado el verdadero origen de los zombies con superfuerza.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS)

En el tercer episodio, Genet lleva a Codron a un laboratorio improvisado donde un científico está realizando un experimento con un zombie encadenado. El caminante, gracias a su superfuerza, arranca sus cadenas de las paredes y corre hacia sus captores, antes de implosionar.

Las anteriores series de la franquicia no habían dejado claro si las variantes de zombies fueron creadas o surgieron naturalmente durante el apocalipsis. The Walking Dead: Daryl Dixon confirma que aparentemente fueron creadas, fruto de la experimentación. Si bien la escena del 1x03 no muestra explícitamente cómo surgió esta variante, hay suficientes pistas para sugerir que el zombie que aparece alguna vez fue un caminante normal, y los científicos ahora están intentando mejorar su fuerza y velocidad. La pista más importante llega cuando Genet dice "estamos progresando". Pese a que el experimento da frutos, parece que los efectos solo duran unos segundos antes de que la variante implosione.

El episodio 3 conecta directamente con una importante pista de los créditos iniciales. La secuencia de introducción de The Walking Dead: Daryl Dixon muestra un libro de texto abierto con un diagrama de la anatomía de un zombie. Aunque muchas de las anotaciones son imposibles de descifrar, destacan dos notas importantes: "controlez la mort" (controlar la muerte) y "point d'enter" (punto de entrada).

El diagrama también resalta los músculos, el corazón y las venas faciales del zombie, y si había alguna duda de que esto fuera obra de Genet, el símbolo de su antorcha también está impreso en la página. Todas las pistas dadas por el libro en los créditos iniciales confirman lo que el público presencia en el episodio 3: los científicos de Genet están usando medicaciones para hacer que los zombies sean más fuertes y más rápidos.

Otra pista aparece en uno de los avances de The Walking Dead: Daryl Dixon. Unas imágenes mostraron cómo a un zombie capturado, muy similar al del episodio 3, se le inyecta en el cuello una sustancia. Si bien la medicación podría ser un tranquilizante de algún tipo, la aguja toca al zombie exactamente en el mismo lugar que el "punto de entrada" marcado en el libro de texto de los créditos iniciales.

La sugerencia de The Walking Dead: Daryl Dixon de que las variantes zombies son el resultado de la investigación y experimentación humana, no de la evolución natural, está lejos de ser un concepto nuevo para The Walking Dead. En la escena poscréditos de The Walking Dead: World Beyond, también ambientada en Francia, un hombre no identificado confronta a una científica sobre su papel en el apocalipsis zombie. "Tú empezaste esto... Luego lo empeoraste", dice, dando a entender que los científicos que desencadenaron el apocalipsis inventaron accidentalmente variantes mientras intentaban detener el virus. Los experimentos de Genet podrían ser una extensión de esos primeros trabajos.

La conexión de The Walking Dead: Daryl Dixon con The Walking Dead: World Beyond significa que también podría haber una conexión entre Genet y los científicos franceses que aparecieron en el primer spin-off. Quizás Genet, o los científicos que trabajan para ella, pertenecieron a los equipos que desarrollaron el virus zombie y ahora están usando su experiencia para crear deliberadamente caminantes más fuertes. Por otro lado, Genet podría ser la líder del grupo para el que trabajaba el francés de The Walking Dead: World Beyond. Los villanos de The Walking Dead: Daryl Dixon podrían haber robado la investigación original de los científicos y haber comenzado a utilizarla para sus propios oscuros propósitos. Esto último parece más probable, dado que Genet parece estar luchando para que sus variantes sobrevivan y no implosionen.

Después del episodio 3 de Daryl Dixon, queda claro que al menos algunas variantes de The Walking Dead son creadas artificialmente por científicos. Sin embargo, esto no se cumple para todas las variantes de la franquicia. En World Beyond, la variante surge de manera espontánea, sin necesidad de que le inyecten nada al caminante. Una explicación para estas discrepancias es que la variante del virus puede propagarse tal como lo hizo el virus original. Esto no solo explicaría por qué las variantes son más comunes en Francia, donde aparentemente se creó el virus, sino que el contagio de la variante que pasa de persona a persona explica cómo una de las científicas se transformó inmediatamente en una variante: ya había estado expuesta al virus actualizado.

Otra explicación es que Genet no es la única experimentando con zombies. Si los villanos de The Walking Dead: Daryl Dixon pueden experimentar con los muertos, grupos más grandes como la CRM deben estar cerca de hacer descubrimientos similares. Esto podría ayudar a explicar el rápido aumento en el número de variantes en Estados Unidos durante la temporada 11 de The Walking Dead, y también explicar por qué otras variantes duran más que la de Genet.