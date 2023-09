The Walking Dead: Daryl Dixon 2 confirma el grotesco milagro de Laurent

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

En The Walking Dead: Daryl Dixon, el personaje de Norman Reedus llega a Francia y tiene la misión de llevar a Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) a un lugar seguro. Isabelle (Clémence Poésy) le encomienda esta tarea asegurando que el joven es clave para la reconstrucción de la sociedad, lo que hizo pensar que quizá el adolescente era inmune al virus zombie.

El primera capítulo ofreció una explicación aparentemente ridícula sobre las facultades del joven, al hacer que Isabelle lo describiera como el futuro Mesías. Pero aunque suene difícil de digerir, esta afirmación tiene algo de cierto ya que Laurent es realmente especial y, tal y como ha confirmado la nueva entrega, su nacimiento no fue ni mucho menos habitual.

Los flashbacks de Isabelle en el episodio 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon han confiramdo la verdad sobre el origen de Laurent. Hijo de la hermana de Isabelle, Laurent fue sacado del vientre materno cuando su madre ya había muerto tras ser infectada por el virus.

Después de que ella se convirtiera en zombi, las monjas la sujetaron mientras un sacerdote se esforzaba para sacar al niño de forma segura sin que fuera devorada por la critaura en la que se había transformado su madre.

El hecho de que la infección y posterior muerte de su madre no condenara inmediatamente a Laurent, dejó asombradas a las monjas, que consideraron lo ocurrido como un milagro. Esto no sólo explica por qué creen que es especial, sino que también apoya una vieja teoría anterior a la serie, que es la posibilidad de que Laurent posea inmunidad al virus zombi.

Debido a que el nacimiento de Laurent es una situación nunca antes vista en la franquicia The Walking Dead, no existe un precedente de lo que le sucedería si el joven es mordido. Puede que no sea diferente a cualquier otra persona, pero ser la única persona que se sabe que nació de una zombie... hace posible que sea inmune. Algo que calca, prácticamente, con la historia de Ellie en los videojuegos y la serie de The Last of Us, estableciendo aún más paralelismos entre este nuevo spin-off de The Walking Dead y la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

En todo caso, si Laurent realmente es inmune, esto explicaría que Daryl esté en Francia. La introducción de un personaje inmune al virus haría avanzar la historia de manera significativa y quizás acercaría a los supervivientes a una cura.

En los últimos años, la saga ha jugado con la perspectiva de una cura en Fear the Walking Dead y The Walking Dead: The World Beyond, pero aún no ha logrado un resultado claro. Si la franquicia planea seguir adelante con la trama de la cura, tiene sentido que su solución se base al menos parcialmente en la ciencia, de manera que Laurent sería muy importante como sujeto de estudio.

Gracias al flashback del episodio 2, hay una explicación sobre su inmunidad, pero también plantea un problema en cuanto al desarrollo de la ficción. Esta teoría ya circulaba incluso antes de que se lanzara la serie, lo cual demuestra lo predecible que sería este desarrollo, por no hablar de las ya mencionadas inevitables comparaciones con The Last of Us. Con una segunda temporada confirmada, también es probable que la trama dé un giro inesperado y Laurent finalmente no sea inmune ni la clave para la salvación de la humanidad.