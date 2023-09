The Walking Dead Daryl Dixon: Estos son los reveladores títulos de todos sus episodios

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Norman Reedus ha retomado su papel más icónico con The Walking Dead: Daryl Dixon, spin-off que lleva a su personaje hasta Francia. Por el momento solo se ha estrenado el primer episodio, titulado L'âme perdue (El alma perdido), pero AMC ya ha revelado los títulos de todos los capítulos de la primera temporada.

El 1x02 se titula Alouette (Alondra) y el 1x03 se llama Paris sera toujours Paris (París siempre será París). La dame de fer (La dama de hierro) es el cuarto capítulo, mientras que el quinto es Deux amours (Dos amores). Pero, sin duda, el que más ha llamado la atención es el título de la sexta y última entrega de la temporada, Coming home (Volviendo a casa).

